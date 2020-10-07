Надежная защита с Fix Price

В нынешних реалиях понятие чистоты стало крайне важным. Дом, рестораны, кафе, общественный транспорт — важно соблюдать меры предосторожности в любых обстоятельствах. В Fix Price можно приобрести актуальные товары, которые помогут поддерживать надежную защиту.

Осень и современные тенденции намекают, что нужно бережно относиться к своему здоровью. Сезонные простуды, вирусные и другие заболевания можно предотвратить — если правильно подойти к вопросам домашней и личной гигиены.

Самый актуальный товар в 2020 году — защитные маски. В магазинах представлены одноразовые и многоразовые маски, которые помогут защититься во время поездок на общественном транспорте, посещения кино, театра, кафе или ресторанов.

Второй маст-хэв — антисептики. На выбор есть спиртовой или с хлоргексидином. Еще есть бытовой антисептик для поверхностей с удобным распылителем. Им можно обрабатывать салон машины, посылки, поручни, качели на детских площадках и вообще что угодно. Также очень важно поддерживать чистоту дома и минимум раз в неделю делать влажную уборку с чистящим средством.

Помимо внешних средств защиты важно повышать свой иммунитет, незаменимыми помощниками станут натуральные эфирные масла. Испаряясь в специальной аромалампе, они будут приятно пахнут и мягко воздействовать на организм, укрепляя его стойкость к вирусам и бактериям. Для профилактики помогут натуральные витамины, содержащиеся в сиропе шиповника или травяных чаях. Это — вкусный и полезный способ укрепить свое здоровье и быть готовым ко встрече с сезонными недугами.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.

Рекомендованные товары: