Надежная защита с Fix Price

В нынешних реалиях понятие чистоты стало крайне важным. Дом, рестораны, кафе, общественный транспорт — важно соблюдать меры предосторожности в любых обстоятельствах. В Fix Price можно приобрести актуальные товары, которые помогут поддерживать надежную защиту.
Осень и современные тенденции намекают, что нужно бережно относиться к своему здоровью. Сезонные простуды, вирусные и другие заболевания можно предотвратить — если правильно подойти к вопросам домашней и личной гигиены.
Самый актуальный товар в 2020 году — защитные маски. В магазинах представлены одноразовые и многоразовые маски, которые помогут защититься во время поездок на общественном транспорте, посещения кино, театра, кафе или ресторанов.
Второй маст-хэв — антисептики. На выбор есть спиртовой или с хлоргексидином. Еще есть бытовой антисептик для поверхностей с удобным распылителем. Им можно обрабатывать салон машины, посылки, поручни, качели на детских площадках и вообще что угодно. Также очень важно поддерживать чистоту дома и минимум раз в неделю делать влажную уборку с чистящим средством.
Помимо внешних средств защиты важно повышать свой иммунитет, незаменимыми помощниками станут натуральные эфирные масла. Испаряясь в специальной аромалампе, они будут приятно пахнут и мягко воздействовать на организм, укрепляя его стойкость к вирусам и бактериям. Для профилактики помогут натуральные витамины, содержащиеся в сиропе шиповника или травяных чаях. Это — вкусный и полезный способ укрепить свое здоровье и быть готовым ко встрече с сезонными недугами.
Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.
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- Салфетки барьерные в рулоне, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/3106020/
- Маска многоразовая, 149 рублей; https://fix-price.ru/product/6211019/
- Хлоргексидин, 100 мл, 18,3 рубля; https://fix-price.ru/product/3219125
- Саномед с хлоргексидином, 150 мл, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3216236/
- Антибактериальный гель для рук, Natura Siberica, 100 мл, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3106026/
- Дезинфицирующее средство, 300 мл, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/3017038/
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- Масло эфирное “Имбирь и лимон”, 25 мл, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/3219383/
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- Аскорбиновая кислота, 29 г, 7,8 рублей; https://fix-price.ru/product/1923080/
- Сироп шиповника “Mirrolla”, 250 мл, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/1690006/
- Шиповник натуральный растворимый, 80 г, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/1606084/
- Чайная заварная основа, 175 мл, 27,5 рублей; https://fix-price.ru/product/2030191/
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