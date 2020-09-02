8 фактов о воздушных перевозках

Не всё так очевидно.

Воздушные перелёты давно стали частью жизнью практически любого современного человека. Однако мир авиации до сих пор окутан какой-то аурой романтики. Мы собрали для вас 9 далеко не самых очевидных фактов о современных пассажирских самолётах.

Факт 1 – Самолёты не летают по прямой. Земля ведь круглая. Поэтому при полёте строго прямо можно улететь в космос. Особенно это заметно на карте, ведь на плоских картах присутствует изрядная доля погрешности – измерять расстояние по прямой тут не желательно.

Факт 2 – некоторые перевозчики обязуют своих пилотов бриться. И дело тут не опрятном внешнем виде. Главная причина – к бородатой физиономии кислородная маска будет прилегать не так плотно, как к гладко выбритой. А пилоту лучше не отключаться из-за нехватки кислорода.

Факт 3 – холод в салоне – это не чья-то глупая прихоть и не экономия на отоплении. Всё дело в том, что учёные уже давно установили плотную связь между температурой в салоне и количеством обмороков у пассажиров.

Факт 4 – если пилоту нужно в туалет, то оставшемуся лётчику обязательно составляет компанию кто-то из бортпроводников. Это железное правило. Во-первых, одному вообще лучше не оставаться. Во-вторых, дверь в кабину пилотов нужно кому-то изнутри открыть, иначе как первый пилот вернётся из туалета?

Факт 5 – самый спокойные места – в районе крыльев. Именно там меньше всего трясёт. Самые тёплые в хвосте самолёта. Это поможет вам выбрать наилучшие места для посадки.

Факт 6 – дверь в кабину пилотов обязательно должна быть пуленепробиваемой. А ещё бортпроводники обязаны проверять пилотов каждый 40 минут в дневное время и каждый 20 минут ночью.

Факт 7 – жёсткая посадка иногда проводится специально. Это делается, чтобы в сырую погоду снизить риск скольжения.

Факт 8 – кислорода в выпадающих масках хватает на 15 минут. Совсем мало, но за это время пилот успеет спустить машину на такую высоту, где люди могут дышать и без масок.