Актуальные товары для осени в Fix Price

Уже две недели, как наступила осень. У каждого сезона есть свой список маст-хэв товаров, которые желательно иметь в своем арсенале. В Fix Price появились актуальные товары, которые пригодятся в такой нестабильный и переменчивый сезон.

Осень в России всегда непредсказуема, погодные условия могут радикально меняться несколько раз в сутки. Чтобы эти перемены не застали врасплох, нужно быть к ним готовым.

Плащ-дождевик – первый маст-хэв, поскольку осенние осадки чаще всего приходят неожиданно. Плащ легко помещается в дамскую сумку, поэтому его удобно всегда иметь при себе. С наступлением похолоданий лучше всего всегда носить шарф во избежание переохлаждений и нежелательных простудных заболеваний. Теплые головные уборы и высокие вязанные носки также будут в помощь. Для автолюбителей появились оригинальные, функциональные товары: защитный чехол на заднюю часть спинки, чтобы дети не пачкали обувью сиденья; электрическая накидка на сиденье с подогревом для тех, у кого нет такой встроенной опции.

Женская половина знает, как от холодного ветра и включенного центрального отопления меняется качество кожи, и она начинает сохнуть. Кожу тела спасет натуральное кокосовое масло, для лица подойдут питательные маски, как тканевые, так и смываемые. С собой здорово всегда иметь крем-масло для губ, которое поможет предотвратить обветривание.

Одно из самых приятных средств от холода — горячий чай со сладостями. Желательно, чтобы сладости были к тому же полезными. В магазинах представлен натуральный мармелад-джем из облепихи с душицей, крем-мёд, взбитый с малиной и банановые чипсы.

Каждое время года прекрасно, если быть к нему готовым. Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.

Рекомендованные товары:

Плащ-дождевик, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5940020/ Шарф, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5550050/ Шарф хомут, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5550053/ Набор носков, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5510375/ Шапка женская, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5532071/ Шапка мужская, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5532055/ Защитный чехол на спинку, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/6030062/ Накидка на сиденье с подогревом, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/6030140/ Натуральное кокосовое масло, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/3219345/ Маска для лица двойного действия, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/3215520/ Тканевая маска, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/3215505/ Крем-масло для губ, 27,5 рублей; https://fix-price.ru/product/3219357/ Мармелад облепиха с душицей, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/1910099/ Крем-мёд с малиной, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/1662008/ Банановые чипсы, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/2041239/

О компании:

Fix Price – международная сеть магазинов низких фиксированных цен с широким ассортиментом товаров для всей семьи. Компания основана в 2007 году. За 13 лет присутствия на российском рынке компания стала лидером среди компаний подобного формата. На сегодняшний день работает более 3800 магазинов открыто в России и за рубежом: в Республике Казахстан, Республике Беларусь, Республике Узбекистан, Латвии, Киргизской Республике и Грузии. Компания основана в 2007 году.

Официальный сайт доступен по ссылке fix-price.ru