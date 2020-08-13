10 книг для прокачки навыка общения

Пригодится всем и каждому.

Человек – существо общественно. И вполне логично, что успех этого существа напрямую зависит от того, насколько он мастерски умеет или не умеет общаться с соплеменниками. Мы собрали для вас самые полезные книги, чтобы научиться общаться с людьми – пригодится в любой сфере!

Пол МакГи – «Мастерство общения. Как найти общий язык с кем угодно»

Увы и ах, но глубокие знания, тонны полезного опыта и интеллект могут все вместе пойти коту под хвост, если они не будут опираться на умение доносить свои мысли и убеждать. С этой книгой вы разовьёте навык общения, научитесь понимать и быть понятым, плюс не будете бояться сложных разговором с токсичными гадами.

Филип Зимбардо – «Как побороть застенчивость»

Удивительно, как много людей уже во взрослом возрасте продолжают стесняться. В своей книге автор застенчивым людям предлагает набор конкретных мер и психологических упражнений. Тысячи людей по всему миру уже смогли преодолеть застенчивость и начали жить нормальной жизнью.

Марк Роудз – «Как разговаривать с кем угодно»

Иногда нам необходимо разговаривать с людьми совершенно другого класса, уровня дохода, возраста, религии или культуры. Этого не избежать в современном мире. И с этой книгой вы научитесь делать это – находить общий язык с абсолютно любым человеком.

Джек Шафер и Марвин Карлинс – «Включаем обаяние по методике спецслужб»

Один из авторов – бывший агент ФБР. Это, как ни крути, говорит о многом. В этой книге вы узнаете, как улавливать невербальные сигналы, распознавать ложь, формировать мнение о себе или каком-либо явлении и оказывать давление на людей во время общения. К тому же есть целый раздел, посвящённый общению в сети – важнейшая часть современного общества.

Марк Гоулстон – «Как разговаривать с мудаками»

Мир полон ублюдков. И с некоторыми из них нам, хотим мы или нет, приходится разговаривать. Автор предлагает в этой ситуации 14 техник – возможно, будет нелегко, но навык очень полезный и стоит усилий, чтобы его освоить.

Марк Гоулстон – «Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров»

Тут речь больше пойдёт не о том, как и что говорить, а о том, как правильно слушать собеседника. Правильный навык слушания моментально расположит к вам любого человека, что даёт тонну очков доверия!

Джеймс Борг – «Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей»

Здесь вы научитесь влиять на людей напрямую – без НЛП и прочей нечестной чепухи. Уловок и хитростей нет – только прямота и честность. Пригодится и в повседневной жизни, и в профессиональной сфере.

Джеймс Борг – «Секреты общения»

Тут упор сделан на лексику. От словарного запаса и тех слов, которые мы используем, напрямую зависит наш успех в карьере и личной жизни.

Билли Фицпатрик и Венди Сузуки – «Странная девочка, которая влюбилась в мозг»

Один из авторов (Венди Сузуки) нашла способ наладить все стороны жизни. В этом ей помогли глубокие познания в область нейробиологии. Она знала, как устроен мозг, и что всё начинается с него. Основа её программы – мозговые упражнения, которые помогают восстановить иссякающие силы и научить весь организм работать эффективнее.

Дейл Карнеги – «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей»

Классика в области литературы подобного рода. Книга будет полезной и интересной абсолютно любому человеку.