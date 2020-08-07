Подготовка к учебному году с Fix Price

Осталось чуть меньше месяца до начала нового учебного года. Родителям школьников и детей дошколят предстоит большая закупка необходимых принадлежностей и канцтоваров. В Fix Price поступила в продажу специальная коллекция к 1-му сентября, которая сделает подготовку к школе быстрой, легкой и недорогой.
Каждый родитель знает, что подготовка к учебному году достаточно ресурсозатратное занятие. Список необходимых принадлежностей с каждым годом растет, времени на поездки в специализированные магазины мало, дети хотят участвовать в выборе канцтоваров, а при покупке всего нужного для школы, в итоге получается круглая сумма.
Fix Price каждый год выпускает специализированную коллекцию к 1-му сентября, которая может значительно упростить подготовку к учебному году. В магазинах есть все базовые товары: дневник, гелевые и шариковые ручки, цветные ручки, тетрадки в клетку и линейку, пеналы, обложки и папки для тетрадей, ластики, корректоры, точилки и сумки для сменной обуви.
Для творческих занятий есть альбомы для рисования с различными обложками, пластилин, гуашь, акварель, кисточки для рисования, стаканы-непроливайки, наборы цветных карандашей и фломастеров. Одни словом, для уроков изобразительного искусства в магазинах есть все.
Для внеклассных занятий представлены серия детских энциклопедий, интерактивные образовательные головоломки в виде сборников задач, большое количество раскрасок по тематикам, различные настольные игры.
Закупив базовый набор для школьника в Fix Price можно уменьшить сумму итогового чека в несколько раз, а также сохранить драгоценное время, поскольку магазины находятся практически в каждом районе. А для тех, кто предпочитает шопинг формата “онлайн” есть интернет-магазина с услугой самовывоза заказа из ближайшего магазина сети.
Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.
Рекомендованные товары:
- Набор автоматических карандашей, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700392/
- Набор ручек для правильного письма, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700398/
- Пенал, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5705031/
- Набор цветных ручек, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700333/
- Набор ластиков, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5703135/
- Тетрадь, 27,5 рублей; https://fix-price.ru/product/5710229/
- Обложки, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5704024/
- Набор точилок, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5703104/
- Ручка-корректор, 27,5 рублей; https://fix-price.ru/product/5706066/
- Дневник, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5715014/
- Набор гибких линеек, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5701011/
- Сумка для обуви, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5706172/
- Цветная бумага, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5714053/
- Клей, 25 рублей; https://fix-price.ru/product/5703121/
- Набор цветных фломастеров, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700316/
- Акварель, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5706179/
- Пластилин, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5706165/
- Гуашь, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5706162/
- Набор цветных карандашей, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700270/
- Альбом для рисования, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5713014/
- Набор кистей, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5703037/
- Ножницы, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5703091/
- Энциклопедия, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/4000266/
- Серия книг “Головоломки”, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/4000169
- Пазл на 1500 элементов, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5604091/
- Конструктор “Строительные палочки”, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5604067/
О компании:
Fix Price – международная сеть магазинов низких фиксированных цен с широким ассортиментом товаров для всей семьи. За 13 лет присутствия на российском рынке компания стала первой и лидирующей сетью подобного формата. Более 3800 магазинов открыто в России, Казахстане, Киргизии, Грузии, Республике Беларусь и Латвии. Компания основана в 2007 году.
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