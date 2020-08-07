Подготовка к учебному году с Fix Price

Осталось чуть меньше месяца до начала нового учебного года. Родителям школьников и детей дошколят предстоит большая закупка необходимых принадлежностей и канцтоваров. В Fix Price поступила в продажу специальная коллекция к 1-му сентября, которая сделает подготовку к школе быстрой, легкой и недорогой.

Каждый родитель знает, что подготовка к учебному году достаточно ресурсозатратное занятие. Список необходимых принадлежностей с каждым годом растет, времени на поездки в специализированные магазины мало, дети хотят участвовать в выборе канцтоваров, а при покупке всего нужного для школы, в итоге получается круглая сумма.

Fix Price каждый год выпускает специализированную коллекцию к 1-му сентября, которая может значительно упростить подготовку к учебному году. В магазинах есть все базовые товары: дневник, гелевые и шариковые ручки, цветные ручки, тетрадки в клетку и линейку, пеналы, обложки и папки для тетрадей, ластики, корректоры, точилки и сумки для сменной обуви.

Для творческих занятий есть альбомы для рисования с различными обложками, пластилин, гуашь, акварель, кисточки для рисования, стаканы-непроливайки, наборы цветных карандашей и фломастеров. Одни словом, для уроков изобразительного искусства в магазинах есть все.

Для внеклассных занятий представлены серия детских энциклопедий, интерактивные образовательные головоломки в виде сборников задач, большое количество раскрасок по тематикам, различные настольные игры.

Закупив базовый набор для школьника в Fix Price можно уменьшить сумму итогового чека в несколько раз, а также сохранить драгоценное время, поскольку магазины находятся практически в каждом районе. А для тех, кто предпочитает шопинг формата “онлайн” есть интернет-магазина с услугой самовывоза заказа из ближайшего магазина сети.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.

Рекомендованные товары:

Набор автоматических карандашей, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700392/ Набор ручек для правильного письма, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700398/ Пенал, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5705031/ Набор цветных ручек, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700333/ Набор ластиков, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5703135/ Тетрадь, 27,5 рублей; https://fix-price.ru/product/5710229/ Обложки, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5704024/ Набор точилок, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5703104/ Ручка-корректор, 27,5 рублей; https://fix-price.ru/product/5706066/ Дневник, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5715014/ Набор гибких линеек, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5701011/ Сумка для обуви, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5706172/ Цветная бумага, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5714053/ Клей, 25 рублей; https://fix-price.ru/product/5703121/ Набор цветных фломастеров, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700316/ Акварель, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5706179/ Пластилин, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5706165/ Гуашь, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5706162/ Набор цветных карандашей, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5700270/ Альбом для рисования, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5713014/ Набор кистей, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5703037/ Ножницы, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/5703091/ Энциклопедия, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/4000266/ Серия книг “Головоломки”, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/4000169 Пазл на 1500 элементов, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5604091/ Конструктор “Строительные палочки”, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5604067/

О компании:

Fix Price – международная сеть магазинов низких фиксированных цен с широким ассортиментом товаров для всей семьи. За 13 лет присутствия на российском рынке компания стала первой и лидирующей сетью подобного формата. Более 3800 магазинов открыто в России, Казахстане, Киргизии, Грузии, Республике Беларусь и Латвии. Компания основана в 2007 году.