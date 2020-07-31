8 крутых упражнений для стального пресса

Из-за вируса и закрытых границ лето, хочется верить, у нас как бы продляется хотя бы до конца сентября. Поэтому тема «накачивания к лету» до сих пор актуально.

А если разобраться, то она актуальна всегда и везде. Ведь красивое и сильное тело нужно круглый год, верно? Мы нашлись для вас 8 отличных упражнений, если пресловутая планка уже надоела. Кстати, ничего плохо в ней нет, но эффект от динамической нагрузки куда мощнее, нежели от статической, хотя, конечно, профи высокого уровня тонко комбинируют оба типа упражнений.

Жим Палоффа

Становимся у блока и настраиваем трос для тяги на себя. Становимся к блоку боком, берём рукоятку на уровне груди и немного сдвигаем в сторону от блока, чтобы натянуть трос. Далее выпрямляем руки вперёд, т.е. под углом 90 градусов к блоку и при этом с помощью мышц торса остаёмся на одном месте в статике. Делаем медленно, не борщим с весом и задерживаемся на несколько секунд в конечных точках амплитуды. Потом, соответственно меняем сторону.

«Бабочка»

Задействуем косые мышцы. Ложимся на спину, соединяем стопы, разводим колени, руки – за головой. Далее медленно касаемся левым локтём правого колена и наоборот. Без рывков, отрывая лопатки от пола и задерживаясь в конечной точке.

Бросок набивного мяча об пол

Можно делать на улице или дома, если вы живёте на первом этаже. Берём мяч поднимаем вверх максимально и со всей силы бросаем об пол, делая это всем телом, а не только руками. Держим при этом осанку и всё, как учили, на выдохе.

Подтягивания к вытянутой ноге

Ложимся на спину, поднимаем одну ногу (прямую), а потом на выдохе тянемся к нет руками, держа спину ровной. Медленно, без рывков и дёрганий, с задержкой в крайней точке амплитуды.

Дохлый жук

Из названия уже понятно в чём тут соль. Ложимся на спину, не открываем таз и лопатки от пола, начинаем двигать руками и ногами. Тут «связываем» левую руку с левой ногой и правую руку с правой рукой, а не крест-накрест.

V-образная группировка мышц на набивном мяче

Ложимся на пол, за головой на вытянутых руках держим мяч. Далее поднимаем мяч и одновременно с этим поднимаем ноги к нему (см. фотку). Можно делать и без мяча, кстати, но это для слабаков.

«Дровосек»

Классное упражнение. Берём гантель (вес подберите сами) двумя руками, стоим прямо, чуть приседаем и заводим гантель за левое бедро. Далее медленно, поворачивая корпус, переводим её «по диагонали», за правое плечо и обратно. Как будто рубите топором.

Удары гантелями

Ложимся на спину, ноги держим согнутыми, упираясь стопами в пол. Берём средние гантели в руки, упираемся локтями в пол. Далее делаем всем телом (а не только руками) выпады по воздуху, не слишком резко. Направление – правой рукой в левый от вас глаз воображаемого врага и наоборот, т.е. крест-накрест.