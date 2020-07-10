Что нельзя делать в жару – 8 вещей

Лето приближается к экватору. И удушливая жара всё ещё здесь. В некоторых регионах нашей необъятной матушки такое безобразие будет портить нам жизнь до середины сентября. Но жить-то как-то надо… Вот 8 вещей, которые не стоит делать, если на улице бушует жарища.
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Пить сладкие напитки
Ледяная жидкость с сахаром – всегда приятно. Однако, если разобраться, то утолить жажду она не способна. Всё просто:
- Сахар поступает в кровь.
- Организм бросается нас спасать – высвобождает из клеток воду, чтобы разбавить содержание сахара в крови.
- Тем временем в печени запускается синтез гормона FGF21, которые тут же вызывает жажду.
На выходе получаем такой профит – 5-10 минут вы радуемся жизни, а потом вновь готовы продать душу дьяволу за стакан холодной газировки.
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Хранить воду в ПЭТ бутылках
Этот не слишком натуральный материал при повышении температуры выделает не самый полезный для вашего здоровья бисфенол А и сурьму. Это всё совершенно не нужные нам канцерогены и нарушающие гормональный баланс эстрогены. Бутылка с водой дома с жаркую погоду – это ещё нормально, но вот оставить такую в машине на полдня… – это уже не слишком умно. Используйте стекло или металл.
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БАД и витамины на кухне или в ванной
Всевозможные таблетки в жару могут очень быстро испортиться. Даже если на них не написано «хранить в холодильнике». ВОЗ официально рекомендует хранить в холодильнике ВСЕ лекарства и добавки при температуре выше 25 градусов.
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Продукты вне холодильника
Скоропортящиеся продукты (сырое мясо, рыба, яйца, молоко), как известно, нужно хранить в холодильнике. Популяции бактерий в тёплом помещении моментально разрастаются. А потом эта армия бросается атаковать ваш организм. Кто знает, выдержит ли оборона? Достаточно всего одного часа, чтобы чистый кусочек мяса превратился в бомбу.
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Вентилятор/кондиционер
Обыкновенный вентилятор не снижает температуру. Он только гоняет тёплый воздух. Если в помещении ниже 35 градусов, то это лучший вариант – не будет риска простыть. Но если выше, то вентилятор ускорит ваше закипание – струя горячего воздуха увеличивает риск теплового удара. В таком случае всё-таки лучше включить кондиционер.
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Алкоголь
Адски холодное пивко в жару… ммммм! Но если разобраться, то алкоголь увеличивает степень обезвоженности вашего организма. В общем, выпить для расслабона можно, но от жары это вас не спасёт.
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Сон
В жаркую летнюю ночь иногда не спится. Но беда не приходит одна – при невысыпании у вас велик риск нарушений естественной терморегуляции. 7-8 часов – вот необходимый минимум для взрослого человека.
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Интенсивные тренировки
Если в вашей жизнь прочно укоренился спорт, то его нужно трансформировать, «подогнать» под жаркие условия. Обязательно пейте много воды и выбирайте подходящее время суток – раннее утро или вечер. Кроме того, возможны «тепловые судороги», мышечные сокращения, вызванные обезвоживанием. Если началось, то прекратите тренировку, а не то могут появиться и другие весёлые симптомы – рвота, тошнота, потеря сознания, головная боль, головокружение.
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