Что можно сделать из человеческого черепа – 5 лучших поделок

Весёлые поделки для детей.

Очумелые ручки смогут найти себе применение в любых ситуациях. Когда у вас в руках только какой-то череп, то даже в этом случае можно смастерить что-нибудь красивое и полезное.

Мы собрали для вас пять случаев, когда человеческому черепу дают новую жизнь!

Фотокамера

Рецепт от умельца Уэйна Белджера. Он нашёл старый анатомический набор, а там был череп 13-летней девочки. А чего добру пропадать? Ну, он и смастерил из него пинхол-фотокамеру. На неё он делает атмосферные снимки. Вот полюбуйтесь:

Лира

А это музыкальные инструмент для банды сатанистов. Сделать такой же не трудно – аккуратно спиливаем свод черепа и натягиваем кожу, как на бубен – получится резонатор. Далее делает струны и настраиваем звучание. В данном случае струны сделаны из кишок антилопы, а к самому корпусу прикреплены для красоты рога той же антилопы. Красота! Этот образец изготовили где-то в центральной Африке, а в 1889 году продали белому калонизатору.

Кубок для питья

Такие чаши делали на Британских островах в древние времена. Изделие весьма просто – верхушка прекрасно подходит для того, чтобы сделать из неё чашу. Единственный недостаток – её неудобно ставить на стол. Кстати, нечто подобное делали во всех уголках мира – уж слишком ценный материал, человеческая кость.

Карнавальная маска

Самый весёлый вариант – маска для шумного праздника! Такие часто находят в ацтекских храмах. Считается, что для масок использовали черепа молодых крепких мужчин, видимо, считалось, что так часть силы перейдёт надевшему маску человеку. Кто хочет такую же?

Погремушка

Эта вещица не слишком распространена, но кое-какие образцы археологи находят в курганах североамериканских индейцев. Из черепа получаются симпатичные игрушки – кружки с вырезанные узорами. Иногда они имеют дырочки и, видимо, соединялись в ожерелье или подвески. Кружки соединяют вместе и наполняют мелкими камушками – получается чудная погремушка.