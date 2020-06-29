Что можно сделать из человеческого черепа – 5 лучших поделок

Весёлые поделки для детей.
Очумелые ручки смогут найти себе применение в любых ситуациях. Когда у вас в руках только какой-то череп, то даже в этом случае можно смастерить что-нибудь красивое и полезное.
Мы собрали для вас пять случаев, когда человеческому черепу дают новую жизнь!
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Фотокамера
Рецепт от умельца Уэйна Белджера. Он нашёл старый анатомический набор, а там был череп 13-летней девочки. А чего добру пропадать? Ну, он и смастерил из него пинхол-фотокамеру. На неё он делает атмосферные снимки. Вот полюбуйтесь:
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Лира
А это музыкальные инструмент для банды сатанистов. Сделать такой же не трудно – аккуратно спиливаем свод черепа и натягиваем кожу, как на бубен – получится резонатор. Далее делает струны и настраиваем звучание. В данном случае струны сделаны из кишок антилопы, а к самому корпусу прикреплены для красоты рога той же антилопы. Красота! Этот образец изготовили где-то в центральной Африке, а в 1889 году продали белому калонизатору.
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Кубок для питья
Такие чаши делали на Британских островах в древние времена. Изделие весьма просто – верхушка прекрасно подходит для того, чтобы сделать из неё чашу. Единственный недостаток – её неудобно ставить на стол. Кстати, нечто подобное делали во всех уголках мира – уж слишком ценный материал, человеческая кость.
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Карнавальная маска
Самый весёлый вариант – маска для шумного праздника! Такие часто находят в ацтекских храмах. Считается, что для масок использовали черепа молодых крепких мужчин, видимо, считалось, что так часть силы перейдёт надевшему маску человеку. Кто хочет такую же?
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Погремушка
Эта вещица не слишком распространена, но кое-какие образцы археологи находят в курганах североамериканских индейцев. Из черепа получаются симпатичные игрушки – кружки с вырезанные узорами. Иногда они имеют дырочки и, видимо, соединялись в ожерелье или подвески. Кружки соединяют вместе и наполняют мелкими камушками – получается чудная погремушка.
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