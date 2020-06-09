Активный отдых летом с Fix Price

Карантин подходит к своему логическому завершению, уже сейчас разрешено выходить на улицу для занятий спортом и прогулок. В Fix Price появились товары для активного досуга, которые помогут разнообразить варианты интересного времяпрепровождения на свежем воздухе.
В этом году россияне соскучились по лету и прогулкам на улице как никогда. Потихоньку строгие правила по режиму самоизоляции начинают ослабевать, люди начинают возвращаться к привычному ритму жизни. Возможно, что в течение лета еще будут действовать определенные ограничения по свободному передвижению между городами и странами, поэтому хорошо будет подготовить варианты разнообразного и полезного досуга в рамках своего города/района/загородного дома.
Для активного отдыха в Fix Price появились съемные роликовые коньки, которые можно прикрепить на любую обувь на плоской подошве. Практически в каждом дворе есть коробка с баскетбольными кольцами, поэтому резиновый баскетбольный мяч станет актуальным приобретением. Для самых смелых есть маленький скейтборд, на котором можно рассекать по улицам района или парка.
За городом в компании можно поиграть в дартс, также кстати будет набор для пляжного тенниса. Детям в летнюю жару будет весело играть с водными пистолетами, в магазинах есть классический вариант пистолета, а также в виде портфеля, куда необходимо заполнять жидкость. Еще для улицы есть гигантские мыльные пузыри.
Времяпрепровождение на улице положительно влияет на эмоциональное состояние и общее здоровье как взрослых, так и детей. Главное по-прежнему соблюдать безопасную дистанцию между друг другом.
Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.
Рекомендованные товары:
- Роликовые коньки, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5400172/
- Баскетбольный мяч, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5612093/
- Скейтборд, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5402016/
- Дартс, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5612074/
- Водный пистолет в виде портфеля, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5612082/
- Водный пистолет, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5608396/?sphrase_id=164977058
- Мыльный пузыри, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/5612075/
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