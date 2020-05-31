7 правил делового общения в мессенджерах

21 век требует от всех нас соблюдать цифровой этикет. Это не просто какие-то там символы где-то в смартфоне. Это такое же общение, где нужно следить за языком и формой тех слов, которые вы набираете.

Вот 7 простых правил, которые помогут вам выгодно отличаться от засохших коллег, которые до сих пор не знают, что такое цифровой этикет.

Не использовать мессенджер как единственный канал связи

Чат удобен для оперативности, но ключевые моменты лучше всё-таки дублировать на почту. Важные сообщения могут теряться. И вместе с ними может потеряться клиент, например.

Кратко и по делу

Это, увы, не всем понятно – флудить (какое ламповое слово, а?) не стоит в рабочих чатах. Мысли высказывайте чётко, внятно и коротко.

Стиль и жаргон

Некоторые недоделки любят сбивать с толку новичков своим изысканным жаргоном. Но из этого ничего хорошего не выйдет, если шеф или заказчик ничего не поймёт и пошлёт вас нахер.

Смайлики

Это прикольно и весело, но в рабочей переписке ни к чему эти колобки. Лучше писать словами, БУКВАМИ!

Знак вопроса

Если нужно получить важную информацию, то спросите. При этом есть целая армию ярых поклонников вопросов без знака вопроса. Не надо так. Человек может не понять, что вы у него что-то спрашиваете.

Т9

В интернете полно прикольных примеров переписок, где Т9 ворвался в разговор и неуместно заменил слово или два. В рабочей переписке желательно внимательно читать своё сообщение, прежде чем отправить. А также постарайтесь настраивать вашего помощника.

Орфография и пунктуация

Это само собой – писать надо грамотно. Запятые правят миром! Если с русским у вас не совсем хорошо, найдите приложение.