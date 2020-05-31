7 правил делового общения в мессенджерах

21 век требует от всех нас соблюдать цифровой этикет. Это не просто какие-то там символы где-то в смартфоне. Это такое же общение, где нужно следить за языком и формой тех слов, которые вы набираете.
Вот 7 простых правил, которые помогут вам выгодно отличаться от засохших коллег, которые до сих пор не знают, что такое цифровой этикет.
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Не использовать мессенджер как единственный канал связи
Чат удобен для оперативности, но ключевые моменты лучше всё-таки дублировать на почту. Важные сообщения могут теряться. И вместе с ними может потеряться клиент, например.
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Кратко и по делу
Это, увы, не всем понятно – флудить (какое ламповое слово, а?) не стоит в рабочих чатах. Мысли высказывайте чётко, внятно и коротко.
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Стиль и жаргон
Некоторые недоделки любят сбивать с толку новичков своим изысканным жаргоном. Но из этого ничего хорошего не выйдет, если шеф или заказчик ничего не поймёт и пошлёт вас нахер.
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Смайлики
Это прикольно и весело, но в рабочей переписке ни к чему эти колобки. Лучше писать словами, БУКВАМИ!
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Знак вопроса
Если нужно получить важную информацию, то спросите. При этом есть целая армию ярых поклонников вопросов без знака вопроса. Не надо так. Человек может не понять, что вы у него что-то спрашиваете.
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Т9
В интернете полно прикольных примеров переписок, где Т9 ворвался в разговор и неуместно заменил слово или два. В рабочей переписке желательно внимательно читать своё сообщение, прежде чем отправить. А также постарайтесь настраивать вашего помощника.
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Орфография и пунктуация
Это само собой – писать надо грамотно. Запятые правят миром! Если с русским у вас не совсем хорошо, найдите приложение.
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