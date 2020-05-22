Мастер на все руки вместе с Fix Price

Работы по дому, которые последние годы было привычно делегировать наемным рабочим, сейчас все чаще россияне предпочитают выполнять самостоятельно.

В Fix Price появились товары для ремонта, которые позволят выполнить мелкие задачи по дому своими руками.

Люди стали гораздо более осторожны во всех сферах жизни. Услуги, которые совсем недавно было нормальным заказывать на дом, россияне стараются, по возможности, выполнять самостоятельно. Например, починка домашней утвари.

В каждом доме обязательно должен быть базовый набор инструментов, при помощи которых можно выполнить стандартные работы в доме, например забить гвоздь, вкрутить саморез, закрутить гайку и так далее. В магазинах представлены: набор инструментов из 24 предметов, в который входят торцевые головки, отвертки, длинногубцы, выдвижной нож, ручка-держатель и магнитный удлинитель; несколько моделей молотков; рулетка; набор ножовок; клей универсальный.

В доме также пригодятся: набор хомутов для сантехники; набор кабельных стяжек и изолента для проводки; набор инструментов с лупой. Удобным решением станут специальные наколенники для ремонта, которые защитят от повреждений.

Для покраски различных поверхностей есть набор малярных кистей нескольких размеров, также есть шпатель для выравнивания стен или нанесения штукатурки. Если возникло желание самостоятельно поклеить обои, то в магазинах представлен малярный валик. Подобные работы обязательно нужно совершать в рабочих перчатках, на выбор есть несколько моделей.

Исправить легкие бытовые неполадки или сделать несложный косметический ремонт достаточно просто, если под рукой имеются необходимые инструменты.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.

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