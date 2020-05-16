Товары к лету от Fix Price

Наступление лета всегда особенное событие, а в этом году россияне его ждут еще больше.Ожидается, что вместе с первым днем лета официальный карантин, а вместе с ним и пандемия, наконец закончится и все смогут постепенно возвращаться к привычному ритму и стилю жизни. Fix Price выпустил в продажу новые товары к летнему сезону.

Последние месяцы у людей нет возможности свободного передвижения вне дома, физическая активность снизилась в разы. На фоне этого тренировки в домашних условия стали активно набирать популярность. Для того чтобы усилить эффективность и разнообразить личный спортивный инвентарь в Fix Price появились эластичный эспандер петля, который представлен в двух вариантах сопротивления, гантель-бутылка на 600 мл, удобная своей мобильностью и объединившая в себе два в одном: во время тренировки – спортивный снаряд, после – ёмкость для жидкости. После физических нагрузок рекомендуется разминать мышцы, чтобы они лучше и быстрее восстанавливались. Для этого хорошо подойдет массажный ролик, представленный в двух цветах.

Еще один вопрос, возникший во время карантина, чем занять детей во время пребывания дома. В Fix Price есть специальные раздел «Дома с детьми», где собраны развивающие и захватывающие игры для детей разных возрастов. Занять ребенка можно разнообразными пазлами или игровым набором «Веселая Лепка». Для более взрослых подойдут серии книг и головоломки. После окончания самоизоляции особенно актуальны для лета будут игры, которыми можно заниматься на свежем воздухе, например, мини-гольф, мини-бейсбол, игры в волейбол или крокет.

Многие уже успели уехать за город на время карантина. Полным ходом идет подготовка огородов и садов. Для дачного досуга Fix Price предлагает множество товаров: садовые перчатки, секаторы, рыхлители земли, корнеудалители и другие инструменты для огорода. Для декора есть стильные кашпо, декоративные фигурки и светильники. За городом также обязательно пригодятся противомоскитная сетка и спреи от насекомых.

В течение всего года безопасность по-прежнему будет основной темой, волнующей большую часть населения. Самый лучший способ борьбы с вирусом – это соблюдение правил предосторожности. В Fix Price есть дезинфицирующие средства для личной гигиены и для дома, защитные маски и антисептическая продукция для персональной защиты каждого.

Также в интернет-магазине Fix Price появилась удобная функция бесплатной доставки товаров до ближайшего магазина. Все необходимое можно выбрать на сайте, а заказ сформируют и доставят по удобному адресу в течении 1-2 дней. Забрать и оплатить покупку можно в выбранном магазине всего за несколько минут.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.

Рекомендованные товары: