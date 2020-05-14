5 книг, которые помогут пережить трудный период в жизни

Пригодится каждому!
У всех бывают чёрные полосы. Шире или уже, длиннее или короче, но они случаются у каждого из нас. К этому надо относиться философски, как бы ни банально это звучало. А вот вам пять классных книг, которые помогут вам не вешать нос и включать почаще оптимизм.
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Терри Пратчетт – «Народ, или Когда-то мы были дельфинами»
Старина Терри умеет создавать классные фантастические миры, в которые хочется погрузиться с головой. Всем, кто ещё не приобщился, настоятельно рекомендуем! Если говорит о «Народе», то тут всё произведение ориентировано, строго говоря, на подростков. Но книга весьма интересна даже взрослым. Тут очень романтично и красиво описывается юность – прекрасная пора, время надежд, грёз и идеалов.
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Мацуо Монро – «Научи меня умирать»
Увлекательная книги для тех из нас, кто страдает от надоедливого чувства, что всё не так и всё не то. Роман на ярких примерах учит отличать действительно важное от пустякового. Всё это поможет вернуть вкус к жизни и сделать шаг навстречу своему счастью.
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Джеральд Даррелл – «Моя семья и другие звери»
А тут писатель рассказывает о своём детстве и своей семье. При этом к семье он причисляет и животных – голубя Квазимодо и черепаху Ахиллеса. Позже мальчик станет писателем-натуралистом, и интерес к животным был уже тогда. В весьма оригинальной манере описывается жизнь зверей. При этом в процессе чтения у вас обязательно проснётся тяга к жизни!
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Люк Райнхарт – «Дайсмен, или Человек жребия»
А это весьма колкая и точная пародия на многочисленные книги по психологии и психоанализу. Главный герой, «выгоревший» полупоехавший психиатр, однажды решает принимать важные врачебные решения, просто бросая игральные кости. Такая, казалось бы, нелогичная тактика приносит неожиданные плоды.
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Чарльз Буковски – «Женщины»
Известный и даже «модный» писатель. Главный герой – престарелый ловелас, который не просто …., а действительно любит всех своих женщин. В романе много весьма откровенных сцен. Но тут не только бесконечный секс, на страницах полно житейской мудрости и философии. После такого вкус к жизни у вас просто обязан проснуться.
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