5 причин почаще мастурбировать

А чем ещё заняться на карантине?

Пусть моралисты придержать свои нравоучения. Сексологи утверждают, что в самоудовлетворении нет ничего зазорного и постыдного. Ведь это неотъемлемая часть сексуальности человека. Вот пять причин иногда это делать, если уж нет партнёра:

Предотвращение рака

Если мы финишируете более пяти раз в неделю, то риск рака простаты снижается на 35%. Это выяснили австралийские медики после нескольких лет исследований. Объясняется это просто – вредные токсины не должны надолго задерживаться в мочеполовом канале. С каждым «разом» они покидают организм.

Укрепление мышц

Мы сейчас не о вашей правой руке. Речь о комплексе тех мышц, которые отвечают за внутренние процессы, связанные с эякуляцией, эрекцией. 3-5 раз в неделю – идеальный вариант. Если есть партнёрша – просто отлично. Если нет – то же не беда, у вас всегда под рукой… рука. Не сочтите за дешёвый каламбур.

Увеличение сексуальной выносливости

Старый как мир трюк. Сначала проводишь время с рукой, а потом, в этот же вечер, идёшь на свидание с продолжением. Так ваша стойкость повысится, и все будут довольны. К тому же многие сексологи рекомендуют своего рода тренировку – засеките сколько вам требуется времени (одному). И постарайтесь в следующий раз продлить «действо». А потом ещё немного и ещё. Тренировки – наше всё!

Укрепление иммунитета

При «нирване» выделяет гормон стресса кортизол. В небольших количествах – нервоза не будет. Но вот что интересно – как раз в малых количествах кортизол помогает организму укреплять иммунитет.

Настроение

Помимо кортизола у вас будет порция других гормонов, которые здорово поднимут настроение, например, дофамин и окситоцин. Так депрессия не подступится и на пушечный выстрел, а вас к тому же порадует усилившаяся мозговая активность.