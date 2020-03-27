8 заболеваний, о которых сигнализирует кожа

Не пропускайте эти «звоночки»!

Кожа – самый большой орган человека. При этом он первым принимает на себя негативные воздействия заболеваний и сигнализирует нам о тех или иных недугах.

Признак 1 – потемнение кожи

Возможный риск – болезнь Аддисона, т.е. хроническая недостаточность коры надпочечников.

По-медицински это называется гиперпигментацией. Нам очень повезло, что есть этот сигнал, ведь он на годы опережает другие негативные последствия этой болезни. Потемнение больше видно на местах сгибов – колени, локти. Если вы заметили потемнения, обращайтесь к врачу – дерматологу и эндокринологу. Любую болезнь можно победить, если не слишком затягивать.

Признак 2 – посветление некоторых участков кожи

Возможный риск – та же болезнь Аддисона.

Светлые участки кожи медики называют витилиго, а возникают они вследствие разрушения клеток меланоцитов. Бегом к эндокринологу и дерматологу.

Признак 3 – утончение кожи и потливость

Возможный риск – диффузный токсический зоб, другими словами, неполадки в работе щитовидной железы: выработка слишком большого количества тиреоидных гормонов.

Если нет видимых причин для потоотделения, а вы всё равно как в бане, то это верный признак проблем со здоровьем. При этом есть и другие симптомы диффузного токсического зоба – нарушения пигментации кожи, зуд, потемнение кожи век. И снова вам дорога к дерматологу и эндокринологу.

Признак 4 – отёки

Возможный риск – гипотиреоз, т.е. примерно то же самое, но тут щитовидка вырабатывает слишком мало гормонов.

При этой болезни кожа часто опухает, особенно на лице. На теле же кожа становится сухой и шелушится. Дальше – больше: потеря волос и всё те же трудности с потоотделением. В таком случае к эндокринологу нужно просто бежать.

Признак 5 – высыпания, пузыри, сыпь

Возможный риск – аллергия.

В подавляющем большинстве случаев это всего лишь реакция организма на бытовую химию, какие-нибудь лекарства или продукты питания. Звучит просто, но могут быть и осложнения, потому не советуем играться с этим и посетить дерматолога, аллерголога, терапевта.

Признак 6 – пожелтение

Возможный риск – неполадки с печенью.

Желтоватый оттенок – явный признак начинающихся проблем с печенью. Терапевт уже ждёт вас.

Признак 7 – посинение

Возможный риск – заболевания лёгких.

Если ваша кожа стала бледнеть и приобретать синеватый оттенок, то надо бы проверить лёгкие. От греха подальше. Сходите к терапевту.

Признак 8 – рост родинок

Возможный риск – рак кожи, меланома.

Тут всё просто и страшно. «Висячие» родинки – это всегда потенциальные опухоли. Тут уж не до шуток. Начните с терапевта, он направит дальше.