7 способов сэкономить нервы и время при походе на почту

В наше время покупки по почте имеют большое значение в жизни любого человека. Но нередко поход за посылкой на почту отбирает драгоценное время и нервы. А ведь это можно минимизировать или вовсе избежать. Вот как:

Система быстрого получения посылок

Курьерские службы уже перешли на систему электронного подтверждения посылки. Так забрать свой товар можно куда быстрее – называете номер отправления, телефон и код, который моментально придёт по СМС. И ещё – с этой системой вы сможете забирать посылки за другого человека, за жену, например. Просто важно, чтобы получатель был на связи и переслал вам код.

Время работы

Отделения «Почты России» представляют собой оживлённое место. Но всё-таки не всегда. Важно знать режим работы ближайшего к вам отделения и приходить по возможности днём – часов в 15-17. Пенсионеры любят наведываться сюда утром или сразу после обеда (особенно в начале месяца), а работающие люди – после 18. Если рабочий день длинный, то последние полчаса тоже, как правило, отлично подходят для того, чтобы быстро забрать посылку. И точно узнайте о времени перерыва, чтобы не пришлось ждать целый час.

Свои коробки

При отправлении посылок, как правило, вам продадут коробку прямо на месте, но цена будет завышена (ожидаемо), плюс придётся потратить время, чтобы ещё правильно запаковать – зачастую приходится дважды отстаивать очередь: один раз чтобы купить коробку, второй – чтобы её сдать в отправление. Мы же вам рекомендуем изучить требования и купить коробку заранее в каком-нибудь Ашане, IKEA или Leroy Merlin.

Доставка на дом

Да, так дороже, но разница не так велика. Зато есть свои плюсы – не тратить время на поход на почту и лишний раз не подвергаться риску заразиться этим проклятым вирусом. Очень рекомендуем.

Отслеживание

Да, и это чуть дороже. Зато вы точно будете знать, когда идти на почту. В случае с неотслеживаемой посылкой можно «вхолостую» ходить несколько дней. На AliExpress, кстати, не всегда дают трекер. Если не дали, то можно попросить. В случае с дорогими посылками эти почти всегда включено в стоимость.

Вскрытие

Ещё один важный момент. Вскрывайте прямо на почте. Если вышли из отделения, то уже сняли с них ответственность, и доказать что-то будет крайне трудно. Вскрывайте и максимально тщательно проверяйте содержимое.

Первый класс

Это о бумажной почте. Иногда она тоже требуется. Например, если вам нужные какие-то документы по работе или личным вопросам. При отправлении используйте первый класс – это надёжная гарантия того, что письмо не затеряется в дороге, плюс скорость. Да, немного дороже, но в случае с важными бумагами лучше не скупиться.