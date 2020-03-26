7 способов сэкономить нервы и время при походе на почту

В наше время покупки по почте имеют большое значение в жизни любого человека. Но нередко поход за посылкой на почту отбирает драгоценное время и нервы. А ведь это можно минимизировать или вовсе избежать. Вот как:
-
Система быстрого получения посылок
Курьерские службы уже перешли на систему электронного подтверждения посылки. Так забрать свой товар можно куда быстрее – называете номер отправления, телефон и код, который моментально придёт по СМС. И ещё – с этой системой вы сможете забирать посылки за другого человека, за жену, например. Просто важно, чтобы получатель был на связи и переслал вам код.
-
Время работы
Отделения «Почты России» представляют собой оживлённое место. Но всё-таки не всегда. Важно знать режим работы ближайшего к вам отделения и приходить по возможности днём – часов в 15-17. Пенсионеры любят наведываться сюда утром или сразу после обеда (особенно в начале месяца), а работающие люди – после 18. Если рабочий день длинный, то последние полчаса тоже, как правило, отлично подходят для того, чтобы быстро забрать посылку. И точно узнайте о времени перерыва, чтобы не пришлось ждать целый час.
-
Свои коробки
При отправлении посылок, как правило, вам продадут коробку прямо на месте, но цена будет завышена (ожидаемо), плюс придётся потратить время, чтобы ещё правильно запаковать – зачастую приходится дважды отстаивать очередь: один раз чтобы купить коробку, второй – чтобы её сдать в отправление. Мы же вам рекомендуем изучить требования и купить коробку заранее в каком-нибудь Ашане, IKEA или Leroy Merlin.
-
Доставка на дом
Да, так дороже, но разница не так велика. Зато есть свои плюсы – не тратить время на поход на почту и лишний раз не подвергаться риску заразиться этим проклятым вирусом. Очень рекомендуем.
-
Отслеживание
Да, и это чуть дороже. Зато вы точно будете знать, когда идти на почту. В случае с неотслеживаемой посылкой можно «вхолостую» ходить несколько дней. На AliExpress, кстати, не всегда дают трекер. Если не дали, то можно попросить. В случае с дорогими посылками эти почти всегда включено в стоимость.
-
Вскрытие
Ещё один важный момент. Вскрывайте прямо на почте. Если вышли из отделения, то уже сняли с них ответственность, и доказать что-то будет крайне трудно. Вскрывайте и максимально тщательно проверяйте содержимое.
-
Первый класс
Это о бумажной почте. Иногда она тоже требуется. Например, если вам нужные какие-то документы по работе или личным вопросам. При отправлении используйте первый класс – это надёжная гарантия того, что письмо не затеряется в дороге, плюс скорость. Да, немного дороже, но в случае с важными бумагами лучше не скупиться.
-
1 9 фактов о чёрной икре
-
2 5 бесплатных онлайн-сервисов с фильмами и сериалами
-
3 Приложение Gradient определяет национальность по фото
-
4 10 продуктов, чтобы пережить карантин
-
5 Microsoft запустила онлайн-карту распространения коронавируса
-
6 Лучшие музеи и театры мира, которые можно посетить, не выходя из дома
-
7 5 классных приложений для ведения дневника
-
8 10 простых правил, которые помогут уцелеть во время пандемии коронавируса
-
9 Открываем дачный сезон с Fix Price
-
10 9 признаков неправильного отдыха