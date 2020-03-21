10 продуктов, чтобы пережить карантин

Истерия по поводу коронавируса не утихает.Так что запасайтесь едой и сидите дома. Но что покупать, чтобы с минимальными потерями пережить вынужденное заточение? Мы составили для вас список из десяти самых главных продуктов:

Вода

Если у вас дома стоит на кране фильтр, то просто отлично. Если же нет, то запаситесь бутилированной водой. Чем больше, тем лучше.

Крупы

Ну, это понятно. Они питательны и долго хранятся. Лучшего источника сложных углеводов и растительного белка просто не найти – рис, гречка, перловка, пшеничная и другие крупы просто обязаны быть в вашем наборе выживальщика.

Макароны

Они тоже долго хранятся и тоже содержат сложные углеводы, плюс витамины B, E, PP и полезные минералы.

Картофель

Калий, клетчатка, аминокислоты, углеводы – всё это картофель. Купите побольше.

Консервы

Консервы на то и придумали, чтобы они долго хранились. Купите побольше овощных, рыбных и мясных консервов с большим сроком годности.

Мясо

Белок, цинк, железо – без этого никуда. Забейте морозилку мясом, насколько это возможно.

Рыба

В морозилке желательно найти место и для рыбы. Жирные кислоты поддержат ваш организм во время изоляции.

Сухофрукты

Фрукты для того и сушат, чтобы они долго хранились. Это как раз наш случай. Большинство фруктовых витаминов сохраняются и в «сушке» – очень рекомендуем.

Мёд

Это природное лекарство отлично заменяет сахар и уничтожает болезнетворные бактерии, нормализуя работу пищеварительной системы. Плюс достаточно много калорий.

Шоколад

Ещё один продукт для поддержания уровня энергии. Выбирайте горький шоколад без всяких добавок.