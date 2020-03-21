10 продуктов, чтобы пережить карантин

Истерия по поводу коронавируса не утихает.Так что запасайтесь едой и сидите дома. Но что покупать, чтобы с минимальными потерями пережить вынужденное заточение? Мы составили для вас список из десяти самых главных продуктов:
-
Вода
Если у вас дома стоит на кране фильтр, то просто отлично. Если же нет, то запаситесь бутилированной водой. Чем больше, тем лучше.
-
Крупы
Ну, это понятно. Они питательны и долго хранятся. Лучшего источника сложных углеводов и растительного белка просто не найти – рис, гречка, перловка, пшеничная и другие крупы просто обязаны быть в вашем наборе выживальщика.
-
Макароны
Они тоже долго хранятся и тоже содержат сложные углеводы, плюс витамины B, E, PP и полезные минералы.
-
Картофель
Калий, клетчатка, аминокислоты, углеводы – всё это картофель. Купите побольше.
-
Консервы
Консервы на то и придумали, чтобы они долго хранились. Купите побольше овощных, рыбных и мясных консервов с большим сроком годности.
-
Мясо
Белок, цинк, железо – без этого никуда. Забейте морозилку мясом, насколько это возможно.
-
Рыба
В морозилке желательно найти место и для рыбы. Жирные кислоты поддержат ваш организм во время изоляции.
-
Сухофрукты
Фрукты для того и сушат, чтобы они долго хранились. Это как раз наш случай. Большинство фруктовых витаминов сохраняются и в «сушке» – очень рекомендуем.
-
Мёд
Это природное лекарство отлично заменяет сахар и уничтожает болезнетворные бактерии, нормализуя работу пищеварительной системы. Плюс достаточно много калорий.
-
Шоколад
Ещё один продукт для поддержания уровня энергии. Выбирайте горький шоколад без всяких добавок.
-
1 Приложение Gradient определяет национальность по фото
-
2 Microsoft запустила онлайн-карту распространения коронавируса
-
3 Лучшие музеи и театры мира, которые можно посетить, не выходя из дома
-
4 5 классных приложений для ведения дневника
-
5 10 простых правил, которые помогут уцелеть во время пандемии коронавируса
-
6 Открываем дачный сезон с Fix Price
-
7 9 признаков неправильного отдыха
-
8 6 не самых приятных фильмов о России
-
9 10 самых опасных видов спорта в мире
-
10 Коронавирус – что нужно знать