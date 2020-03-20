5 классных приложений для ведения дневника

Для тех, кто любит поговорить с собой.

Психологи часто рекомендуют вести дневник – это приводит мысли в порядок и помогает сконцентрироваться на главном. Мы собрали для вас пять самых лучших приложений для ведения личного дневника:

Diaro

Тут ваши записи структурируются по дате, темам, категориям, геометкам. В дальнейшем это здорово облегчает поиск. Также к заметкам можно прикреплять фото, а их прямо в приложении кадрировать, если нужно. Плюс есть возможность установить напоминалку о том, что нужно написать заметку. Приложение можно запаролить, чтобы в случае потери телефона никто не совал нос в ваши личные записи. Также есть возможность изменить шрифт и оформление всего приложения. Есть и платная версия. В таком случае вы сможете делать резервное копирование данных через Dropbox.

Journey

Простое и понятное приложение для личных заметок. Оно способно самостоятельно маркировать ваши записи данными о геолокации, погоде и даже вашем состоянии (статичное, на ходу, на бегу). Через время вы будете читать свои записи и видеть, что в это время была тёплая погода, вы были, например, в Портофино и гуляли пешком со скоростью 6 км/ч. Также вручную можете добавить какие-нибудь теги и прикрепить файлы. Ещё есть раздел «Атлас», где вы увидите все ваши фото с геопривязкой. Вообще это приложении идеально подходит для того, чтобы вести дневник путешествия. В платной версии можно будет сохранить данные на «Google Диск», включить ночной режим, соединиться с Google Fit, сделать резервное копирование.

Дневник – журнал с паролем

Абсолютно бесплатное приложение с самыми нужными функциями. Интерфейс тут минималистично простой – всего четыре вкладки: записи, изображения, поиск, настройки. К каждой заметке можно добавить один эмодзи и одно изображение. Тегов и тем нет. Можно изменить шрифт, цвет интерфейса, задать напоминание, экспортировать записи, установить пароль.

Day One Journal

Ничего лишнего – записи, к которым добавляется информация о погоде за окном, геолокация. В платной версии есть возможность создавать несколько журналов, прикреплять неограниченное количество фото, менять цветовое оформление журналов.

Daylio

Тут помимо стандартных функций записи с аттачментами есть интересная фишка – можно рассказать о чём-то без слов, используя только специальные кнопки. Также тут в конце месяца или года строится наглядная статистика относительно ваших записей. Вход осуществляется по ПИН-коду.