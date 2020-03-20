Лучшие музеи и театры мира, которые можно посетить, не выходя из дома

Сидеть на карантине нужно с пользой для души!

Пока в мире бушует коронавирус, можно время вынужденного бездействия провести с пользой для внутреннего мира. Мы собрали для вас подборку музеев и театров, которые можно посетить бесплатно и прямо из дома – 21 век всё-таки:

Музеи и галереи

Эрмитаж – уж поверьте, тут есть что посмотреть. И не забудьте пятичасовой фильм-экскурсию, снятый на

Arts and Culture – очень крутой проект от Google. Тут можно виртуально посетить многие галереи мира и увидеть сотни тысяч произведений искусства.

Третьяковская галерея – крутейший музей русского искусства.

Louvre Online Tours – Лувр онлайн, без лишних слов.

Kunsthistorisches Museum – венский музей истории искусств.

Digital Archives – флорентийская галерея Уфицци.

Государственный Русский музей – первый среди русских музеев по числу экспонатов.

Британский музей – если коротко: 3,5 млн экспонатов со всего мира. Не забываем про их канал на YouTube.

Museo Del Prado – знаменитый мадридский музей.

Musei Vaticani – музей Ватикана.

The Metropolitan Museum of Art – богатейший художественный музей мира. Расположен в Нью-Йорке.

MoMA – нью-йорский музей современного искусства.

Solomon R. Guggenheim Museum – музей имени Соломона Гуггенхайма.

Teatre-Museu Dali – каталонский музей Сальдарова Дали.

Smithsonian – вашингтонский музей американского искусства.

Muzeum Narodowe w Krakowie – краковский музей национального искусства.

Szépművészeti Múzeum – будапештский музей изобразительного искусства.

Театры

Metropolitan Opera – тут часто бывают бесплатные стримы из одного из известнейших театров мира (Нью-Йорк).

Венская опера – тут тоже много бесплатных трансляций из-за карантина.

Большой театр – здесь много трансляций балетов.

Бонус

NASA Videos – тут целая куча интереснейших документальных фильмов и коротких видео о космосе.

Радио Arzamas – куча классных подкастов по истории культуры (по промокоду «КАРАНТИН» – бесплатно).