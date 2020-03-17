10 простых правил, которые помогут уцелеть во время пандемии коронавируса

Кажется, пора!
Кто бы мог подумать, что в 21 веке человечество столкнётся с какой-то болячкой, от которой всё ещё нет вакцины? Никто не мог. А оно случилось. Все страны с мощной медициной никак ещё не разработали вакцину – ни Израиль, ни Германия, ни Великобритания, ни Япония. И вот уже весь мир охвачен паникой. Самые пессимистичные товарищи уже грезят концом света. Но сдаваться ещё рано, человечество ещё повоюет. Для начала рекомендуем вам посидеть дома пару недель, уйти на карантин:
- Для начала установите новый бытовой порядок за столом. Итак, у каждого члена семьи должны быть свои столовые приборы и перемешивать их нельзя даже после мытья. У каждого блюда или кастрюли должна быть своя ложка, чтобы раскладывать еду по тарелкам.
- Проветривайте жилище. Свежий воздух необходим всем. Многие карантинщики делают большую ошибку, забывая про вентиляцию.
- Уборка. Её нужно будет делать ежедневно. Моем все поверхности, а потом ещё и протираем дезинфицирующим средством на спиртовой основе. Как мы знаем, вирус живёт на твёрдых поверхностях до десяти дней.
- Разумеется, необходимо сильно ограничить общение с людьми. Без особой надобности не выходите из дома.
- Ещё раз про свежий воздух. Чтобы не зачахнуть на диване, нужно хотя бы 20 минут в день проводить на свежем воздухе. В маске. Найдите нелюдное место для прогулок.
- Руки. Выходите их дома в перчатках. Лучше одноразовых. Если их нет, то стирайте в горячей воде после каждого выхода из дома. Руки после возвращения домой тщательно мойте. Тщательно.
- Смартфон. Один из самых трогаемых предметов. После возвращения домой протрите его спиртовым раствором. При разговоре желательно использовать громкую связь, чтобы лишний раз не прикасаться к потенциально опасному предмету. Наушники тоже опасны, потому только громкая связь.
- Запасы. Уже сейчас в продуктовых магазинах толпы скупают долгохранящиеся продукты. Сделайте также – чтобы элементарно реже приходилось выходить из дома. Желательно вообще запастись на весь срок карантина. Срок, правда, никто не знает. Ориентируйтесь на 2-3 недели.
- Деньги. На них всегда было много микробов, а теперь и вовсе страшно подумать. Поэтому постарайтесь пользоваться банковскими картами, которые потом тоже лучше протирать спиртом. А можно вообще пользоваться бесконтактной оплатой с помощью смартфона.
- При заказе товаров на дом, особенно тщательно обработайте всё принесённое. А курьера попросите просто оставить покупки около двери – лишний раз с незнакомым человеком лучше не говорить.
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