10 простых правил, которые помогут уцелеть во время пандемии коронавируса

Кажется, пора!

Кто бы мог подумать, что в 21 веке человечество столкнётся с какой-то болячкой, от которой всё ещё нет вакцины? Никто не мог. А оно случилось. Все страны с мощной медициной никак ещё не разработали вакцину – ни Израиль, ни Германия, ни Великобритания, ни Япония. И вот уже весь мир охвачен паникой. Самые пессимистичные товарищи уже грезят концом света. Но сдаваться ещё рано, человечество ещё повоюет. Для начала рекомендуем вам посидеть дома пару недель, уйти на карантин: