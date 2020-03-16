Открываем дачный сезон с Fix Price

Наступила календарная весна, пришли теплые дни – пора открывать свои загородные дома после зимней консервации. К открытию дачного сезона в магазинах Fix Price уже появились все необходимые товары: грунты, удобрения, инструменты для работы в саду, принадлежности для барбекю, декоративный товары для сада и другое.

Каждый год наступление весны для многих означает начало нового периода. Дачный сезон для россиян – это целая маленькая жизнь.

В марте самое время начинать заниматься рассадой, в Fix Price вы найдете для нее удобные горшки, грунт, удобрения и большое количество семян зелени, овощей и цветов.

Для работы на участке стоит обратить внимание на хиты продаж, которые магазин выпускает каждый год. Садовый фартук-сумка, в которую удобно класть рабочие принадлежности, чтобы освободить руки, а все необходимое всегда было прямо на поясе. Садовые перчатки с когтями, в которых удобно полоть грядки и делать лунки для посадки прямо руками. Такие инструменты как тяпка, корнеудалитель, совок для рассады, прихватки для опавших листьев, перчатки с нитриловым покрытием – все это можно найти в отделе товаров для дачи.

Есть много товаров для загородного декора. Керамические горшки в нескольких цветах и размерах, стильные подвесные кашпо – есть вариант из кокосового волокна или из металла в виде синего деревенского ведерка. Большое количество разных декоративных садовых элементов: фонариков, которые работают от солнечной батареи и глиняных фигурок в виде животных.

На даче непременно пригодятся переносные походные стульчики, москитная сетка на магнитах и длинный сачок. И обязательные атрибуты для дачного отдыха: спрей от комаров и от клещей, электрофумигатор, жидкость и пластинки для фумигатора.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная

информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.

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