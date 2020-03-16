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— Сергей Шнуров

Открываем дачный сезон с Fix Price

bdortmund
16 Мар, 2020 / 20 Просмотров

Наступила календарная весна, пришли теплые дни – пора открывать свои загородные дома после зимней консервации. К открытию дачного сезона в магазинах Fix Price уже появились все необходимые товары: грунты, удобрения, инструменты для работы в саду, принадлежности для барбекю, декоративный товары для сада и другое.

Каждый год наступление весны для многих означает начало нового периода. Дачный сезон для россиян – это целая маленькая жизнь.

В марте самое время начинать заниматься рассадой, в Fix Price вы найдете для нее удобные горшки, грунт, удобрения и большое количество семян зелени, овощей и цветов.

Для работы на участке стоит обратить внимание на хиты продаж, которые магазин выпускает каждый год. Садовый фартук-сумка, в которую удобно класть рабочие принадлежности, чтобы освободить руки, а все необходимое всегда было прямо на поясе. Садовые перчатки с когтями, в которых удобно полоть грядки и делать лунки для посадки прямо руками. Такие инструменты как тяпка, корнеудалитель, совок для рассады, прихватки для опавших листьев, перчатки с нитриловым покрытием – все это можно найти в отделе товаров для дачи.

Есть много товаров для загородного декора. Керамические горшки в нескольких цветах и размерах, стильные подвесные кашпо – есть вариант из кокосового волокна или из металла в виде синего деревенского ведерка. Большое количество разных декоративных садовых элементов: фонариков, которые работают от солнечной батареи и глиняных фигурок в виде животных.

На даче непременно пригодятся переносные походные стульчики, москитная сетка на магнитах и длинный сачок. И обязательные атрибуты для дачного отдыха: спрей от комаров и от клещей, электрофумигатор, жидкость и пластинки для фумигатора.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная

информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.

Рекомендованные товары:

  1. Рассадный горшок, 5 рублей; https://fix-price.ru/product/5150221/
  2. Грунт, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5120026/
  3. Биоактиватор, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5120036/
  4. Органическое минеральное удобрение, 10 рублей; https://fix-price.ru/product/5120062/
  5. Семена овощей, 7,1 рублей; https://fix-price.ru/product/5140061/
  6. Семена цветов, 8,3 рублей; https://fix-price.ru/product/5140052/
  7. Сумка-садовая, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/5110121/
  8. Перчатки садовые, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/5110112/
  9. Корнеудалитель, 27,5 рублей; https://fix-price.ru/product/5110101/
  10. Совок посадочный, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5110118/
  11. Прихватки для сбора листьев и травы, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/5110114/
  12. Перчатки с нитриловым покрытием, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5110153/
  13. Керамический горшок, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5130094/
  14. Кашпо садовое, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5130112/
  15. Металлическое кашпо, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5130150/
  16. Светильник садовый, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5150231/
  17. Светильник садовый «Цветок», 77 рублей; https://fix-price.ru/product/5150295/
  18. Светильник садовый, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5150229/
  19. Фигура садовая декоративная, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5150317/
  20. Табурет складной, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5110135/
  21. Сачок, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5150015/
  22. Антимосктиная сетка, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5150074/
  23. Спрей от клещей, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040046/
  24. Спрей от комаров, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040045/
  25. Электрофумигатор, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040070/
  26. Жидкость для фумигатора, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040101/
  27. Пластины от комаров, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040057/