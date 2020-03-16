Открываем дачный сезон с Fix Price

Наступила календарная весна, пришли теплые дни – пора открывать свои загородные дома после зимней консервации. К открытию дачного сезона в магазинах Fix Price уже появились все необходимые товары: грунты, удобрения, инструменты для работы в саду, принадлежности для барбекю, декоративный товары для сада и другое.
Каждый год наступление весны для многих означает начало нового периода. Дачный сезон для россиян – это целая маленькая жизнь.
В марте самое время начинать заниматься рассадой, в Fix Price вы найдете для нее удобные горшки, грунт, удобрения и большое количество семян зелени, овощей и цветов.
Для работы на участке стоит обратить внимание на хиты продаж, которые магазин выпускает каждый год. Садовый фартук-сумка, в которую удобно класть рабочие принадлежности, чтобы освободить руки, а все необходимое всегда было прямо на поясе. Садовые перчатки с когтями, в которых удобно полоть грядки и делать лунки для посадки прямо руками. Такие инструменты как тяпка, корнеудалитель, совок для рассады, прихватки для опавших листьев, перчатки с нитриловым покрытием – все это можно найти в отделе товаров для дачи.
Есть много товаров для загородного декора. Керамические горшки в нескольких цветах и размерах, стильные подвесные кашпо – есть вариант из кокосового волокна или из металла в виде синего деревенского ведерка. Большое количество разных декоративных садовых элементов: фонариков, которые работают от солнечной батареи и глиняных фигурок в виде животных.
На даче непременно пригодятся переносные походные стульчики, москитная сетка на магнитах и длинный сачок. И обязательные атрибуты для дачного отдыха: спрей от комаров и от клещей, электрофумигатор, жидкость и пластинки для фумигатора.
Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная
информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.
Рекомендованные товары:
- Рассадный горшок, 5 рублей; https://fix-price.ru/product/5150221/
- Грунт, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5120026/
- Биоактиватор, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5120036/
- Органическое минеральное удобрение, 10 рублей; https://fix-price.ru/product/5120062/
- Семена овощей, 7,1 рублей; https://fix-price.ru/product/5140061/
- Семена цветов, 8,3 рублей; https://fix-price.ru/product/5140052/
- Сумка-садовая, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/5110121/
- Перчатки садовые, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/5110112/
- Корнеудалитель, 27,5 рублей; https://fix-price.ru/product/5110101/
- Совок посадочный, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5110118/
- Прихватки для сбора листьев и травы, 77 рублей; https://fix-price.ru/product/5110114/
- Перчатки с нитриловым покрытием, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5110153/
- Керамический горшок, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5130094/
- Кашпо садовое, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5130112/
- Металлическое кашпо, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5130150/
- Светильник садовый, 99 рублей; https://fix-price.ru/product/5150231/
- Светильник садовый «Цветок», 77 рублей; https://fix-price.ru/product/5150295/
- Светильник садовый, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5150229/
- Фигура садовая декоративная, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5150317/
- Табурет складной, 199 рублей; https://fix-price.ru/product/5110135/
- Сачок, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5150015/
- Антимосктиная сетка, 50 рублей; https://fix-price.ru/product/5150074/
- Спрей от клещей, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040046/
- Спрей от комаров, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040045/
- Электрофумигатор, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040070/
- Жидкость для фумигатора, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040101/
- Пластины от комаров, 55 рублей; https://fix-price.ru/product/3040057/
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