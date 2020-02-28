Пользуемся холодильником правильно – 6 ключевых моментов

Мало просто закинуть продукты внутрь.

Многие уверены, что холодильник можно заполнять как душе угодно. А между тем, есть простые правила, которые сохранят вам здоровье. Вот основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

Температура

Она не должна превышать +4. В таких условиях большинство бактерий не будут размножаться в стиле кроликов. Если у вас старенький холодильник без встроенного термометра, то купите отдельно и установите внутри.

Верхняя полка

Тут у подавляющего большинства моделей самое прохладное место (не считая морозилки). Сюда лучше помещать самые скоропортящиеся продукты – молочку.

Средняя полка

Тут ставим самые ходовые продукты. Коробки и банки ставим по росту, чтобы всё было видно. Так никто не сможет спрятаться от вашего взора. В таком случае вы ещё и деньги сэкономите – ничего не придётся выбрасывать.

Нижняя полка

Тут лучше всего держать сырые продукты – мясо, рыбу. Обязательно в зарытых контейнерах или хотя в плотно обёрнутом виде.

Контейнеры

Овощи и фрукты, которые вы употребляете без термической обработки нужно держать в контейнерах. Они очень легко впитывают бактерии от сырого мяса, например, потому нужно защитить продукты от этого. Идеально было бы иметь набор контейнеров из керамики или стекла – самый гигиеничный материал.

Недоеденное

Для это нужно иметь набор контейнеров. Обязательно с крышкой. И не ленитесь наклеивать стикеры с датой – так не будет риска отравиться пропавшими объедками. Держите около холодильника (или прямо на двери) стопочку стикеров и маркер. И да, нельзя хранить еду с ложкой или вилкой.