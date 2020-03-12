9 признаков неправильного отдыха

Без грамотного отдыха не будет и продуктивной работы.
Очень, очень многие считают, что отдых – это поваляться на диване и посмотреть сериальчик. Это в корне неправильно. Чтобы освежить тело и дух важно знать кое-что. Вот 9 способов как НЕ НАДО отдыхать:
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Питаться всяким дерьмом
Многие люди стремятся себя вознаградить едой, чем-то вкусным, часто сладким. Это на короткий промежуток времени действительно приносит радость, но это несёт в себе такие последствия для здоровья, что уж лучше вообще было остаться голодным. Причём последствия будут как в долгосрочной перспективе (например, ожирение), так и моментальные – чувство усталости от переедания. Такой способ «отдыха» рано или поздно приведёт с серьёзными проблемами со всеми органами. И, да, лишний вес. Он никого не радует.
Наш совет: следите за питанием. Не ешьте всякую дрянь и знайте меру во всём.
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Бухлишко
Да, многие этим грешат. Алкоголь так прочно засел в головах, что для многих считается обязательным атрибутом «отдыха». Но выключать зануду мы и не собираемся. Во-первых, подумайте о здоровье – классный вы придумали способ расслабиться, ничего не скажешь – напрячь все системы организма. Во-вторых, будет похмелье. Меньше или больше, но будет.
Наш совет: программа максимум – вообще отказаться от алкоголя и радоваться жизни «всухую». Программа минимум – следить за своей нормой, пить побольше воды и закусывать.
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«Хвосты» по работе
Увы и ах, но очень многие из нас здорово сокращают время законного отдыха, «кое-что доделывая по работе». В результате и отдых не отдых, и работу как следует не сделать. И вот уже скоро по ощущениям пятницу не отличить от понедельника.
Наш совет: делайте работу только на работе. Постарайтесь успевать всё в рабочее время, а на дом брать только в самых-самых крайних случаях (лучше вообще не брать).
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«Лежачий» отдых
Иногда так набегаешься на неделе, что на выходных хочется просто поваляться на диване. С одной стороны, это желание очень легко понять. Но с другой стороны, наш организм требует полезной физической нагрузки, активности. И если вы эти позывы игнорируете, то очень скоро к вам прибудут проблемы со здоровьем. Мы уже молчим о том, что, пролежав весь день под одеялом, вы не будете себя чувствовать, как огурчик.
Наш совет: обязательно включите в свои уикендные планы какие-нибудь активные приятности – прогулки, игровые виды спорта. Это даст полезную нагрузку мышцам и подарит конскую порцию гормонов радости.
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Вы планируете слишком много дел
Это всем знакомо – на выходные накапливается огроменная куча дел, переделав которые вы вечером в воскресенье чувствуете себя выжатым лимоном. А если ещё и не все дела успеете сделать, то к этому добавится психологическая неудовлетворённость.
Наш совет: не знаем, как вы сможете это сделать, то жёсткий туду-список не должен быть камнем на шее. Важно оставить время для свободной активности.
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Домашние дела
Признайтесь, вам это знакомо – весь выходной уходит на уборку, стирку, готовку и прочие домашние дела. В конце дня вы валитесь от усталости, а отдых не чувствуется абсолютно.
Наш совет: идеально было бы домашние дела распределить по неделе. Если никак не получается, то постарайтесь занять этими делать хотя бы только один выходной из двух.
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Соцсети
Бич современности. Залипать можно часами, при этом ничего полезного не сделается, а отдых будет минимально приятным.
Наш совет: тут всё просто. Первое: хорошенько прошерстите свои аккаунты и почистите список подписок, оставьте только действительно нужные. Второе: желательно сократить время в соцсетях. Лучше юзать только один аккаунт и только для важных дел.
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Поздний сон
Если завтра не вставать на работу, то это ещё не значит, что нужно всю ночь смотреть фильмы или играться в игрушечки. Режим сна и отдыха желательно соблюдать даже в выходные. Иначе чувство «разбитости» вас не покинет никогда.
Наш совет: придерживайтесь своего обычного графика, а сериальчик можно и днём посмотреть.
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Отдых головы
Часто люди при слове «отдых» думают только о теле, напрочь забывая про интеллект и разум. А ведь голове тоже нужен отдых.
Наш совет: постарайтесь дать мозгу радость. А радость для мозга – новые впечатления и эмоции. Сходите куда-нибудь, куда давно хотели – отличный вариант для перезагрузки мозга.
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