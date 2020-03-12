9 признаков неправильного отдыха

Без грамотного отдыха не будет и продуктивной работы.

Очень, очень многие считают, что отдых – это поваляться на диване и посмотреть сериальчик. Это в корне неправильно. Чтобы освежить тело и дух важно знать кое-что. Вот 9 способов как НЕ НАДО отдыхать:

Питаться всяким дерьмом

Многие люди стремятся себя вознаградить едой, чем-то вкусным, часто сладким. Это на короткий промежуток времени действительно приносит радость, но это несёт в себе такие последствия для здоровья, что уж лучше вообще было остаться голодным. Причём последствия будут как в долгосрочной перспективе (например, ожирение), так и моментальные – чувство усталости от переедания. Такой способ «отдыха» рано или поздно приведёт с серьёзными проблемами со всеми органами. И, да, лишний вес. Он никого не радует.

Наш совет: следите за питанием. Не ешьте всякую дрянь и знайте меру во всём.

Бухлишко

Да, многие этим грешат. Алкоголь так прочно засел в головах, что для многих считается обязательным атрибутом «отдыха». Но выключать зануду мы и не собираемся. Во-первых, подумайте о здоровье – классный вы придумали способ расслабиться, ничего не скажешь – напрячь все системы организма. Во-вторых, будет похмелье. Меньше или больше, но будет.

Наш совет: программа максимум – вообще отказаться от алкоголя и радоваться жизни «всухую». Программа минимум – следить за своей нормой, пить побольше воды и закусывать.

«Хвосты» по работе

Увы и ах, но очень многие из нас здорово сокращают время законного отдыха, «кое-что доделывая по работе». В результате и отдых не отдых, и работу как следует не сделать. И вот уже скоро по ощущениям пятницу не отличить от понедельника.

Наш совет: делайте работу только на работе. Постарайтесь успевать всё в рабочее время, а на дом брать только в самых-самых крайних случаях (лучше вообще не брать).

«Лежачий» отдых

Иногда так набегаешься на неделе, что на выходных хочется просто поваляться на диване. С одной стороны, это желание очень легко понять. Но с другой стороны, наш организм требует полезной физической нагрузки, активности. И если вы эти позывы игнорируете, то очень скоро к вам прибудут проблемы со здоровьем. Мы уже молчим о том, что, пролежав весь день под одеялом, вы не будете себя чувствовать, как огурчик.

Наш совет: обязательно включите в свои уикендные планы какие-нибудь активные приятности – прогулки, игровые виды спорта. Это даст полезную нагрузку мышцам и подарит конскую порцию гормонов радости.

Вы планируете слишком много дел

Это всем знакомо – на выходные накапливается огроменная куча дел, переделав которые вы вечером в воскресенье чувствуете себя выжатым лимоном. А если ещё и не все дела успеете сделать, то к этому добавится психологическая неудовлетворённость.

Наш совет: не знаем, как вы сможете это сделать, то жёсткий туду-список не должен быть камнем на шее. Важно оставить время для свободной активности.

Домашние дела

Признайтесь, вам это знакомо – весь выходной уходит на уборку, стирку, готовку и прочие домашние дела. В конце дня вы валитесь от усталости, а отдых не чувствуется абсолютно.

Наш совет: идеально было бы домашние дела распределить по неделе. Если никак не получается, то постарайтесь занять этими делать хотя бы только один выходной из двух.

Соцсети

Бич современности. Залипать можно часами, при этом ничего полезного не сделается, а отдых будет минимально приятным.

Наш совет: тут всё просто. Первое: хорошенько прошерстите свои аккаунты и почистите список подписок, оставьте только действительно нужные. Второе: желательно сократить время в соцсетях. Лучше юзать только один аккаунт и только для важных дел.

Поздний сон

Если завтра не вставать на работу, то это ещё не значит, что нужно всю ночь смотреть фильмы или играться в игрушечки. Режим сна и отдыха желательно соблюдать даже в выходные. Иначе чувство «разбитости» вас не покинет никогда.

Наш совет: придерживайтесь своего обычного графика, а сериальчик можно и днём посмотреть.

Отдых головы

Часто люди при слове «отдых» думают только о теле, напрочь забывая про интеллект и разум. А ведь голове тоже нужен отдых.

Наш совет: постарайтесь дать мозгу радость. А радость для мозга – новые впечатления и эмоции. Сходите куда-нибудь, куда давно хотели – отличный вариант для перезагрузки мозга.