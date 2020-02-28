Коронавирус – что нужно знать

Угрозу с востока пора перестать недооценивать.
Сложно было представить, что в современном мире с такими продвинутыми технологиями в сфере медицины человечеству ещё может что-то угрожать. Но нет. Как оказалось, новый страшный вирус способен изрядно уменьшить численность людишек на нашей бедной планетёнке.
Как передаётся?
Новая страшная болезнь передаётся воздушно-капельным путём. Кроме того, как и любой вирус, он может мутировать и приспосабливаться к другим условиям, что затрудняет и без того трудное лечение. Также известно, что изначально вирусом заболели дикие животные, а только потом захворали люди. Как все знают, китайцы очень любят есть экзотических диких зверей.
Симптомы
Они практически такие же, как при простуде и гриппе:
- Высокая температура.
- Кашель.
- Насморк.
- Слабость, головокружение, головная боль.
- Иногда рвота и диарея.
Среди заразившихся большая часть – люди пожилого возраста. Но и есть и молодёжь.
Отличия от обычной простуды
Упс…. Их нет. Симптомы, как мы уже сказали выше, идентичные. Выяснить точно можно только, сдав анализ.
Виды
Коронавирус – это общее название целой группы похожих вирусов. Хорошая новость – все они излечимы. Ещё одна хорошая новость – большинство из них протекают в лёгкой форме и не несут опасности для жизни человека. Но не все. В 2002-2003 годах атипичная пневмония (родственник нашего вируса) забрала более тысячи жизней по всему миру. А в 2012 году коронавирус MERS-CoV навёл шороху в Азии и на Ближнем Востоке.
Что делать?
Тут всё просто – почаще моем руки, надеваем маски и поменьше контактируем с людьми. Разумеется, поездки в другие страны лучше отменить. Самые опасные страны помимо Китая – Италия, Япония, Корея.
Лучше носить защитные маски. Но их в России уже почти нет, всё скупили, а новые не завозят потому, что делают их в… Китае.
Последствия
Уже сейчас можно говорить о большом уроне экономике Китая и других азиатских стран. Из-за эпидемии почти остановилась индустрия туризма и сильно потерял в весе сектор производства потребительских товаров. Тысячи предприятий или полностью закрылись, или работают в щадящем режиме. Котировки азиатских компаний показывают антирекорды.
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