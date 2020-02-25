Очищаем организм от никотина – 5 шагов

Пагубное пристрастие к табаку не проходит бесследно.
Потому настоятельно рекомендуем вам завязывать с этой гадостью. И как можно быстрее. А после того, как вы стали на путь очищения, важно максимально ускорить очищение и «ремонт» всех систем вашего подпорченного организма. Вот как это надо делать:
Шаг 1 – унимаем нервы
Отказ от какой-либо привычки моментально вызывает неслабый стресс. Чтобы не стать диким, безумным психом, купите экстракты зверобоя и элеутерококка. Принимаем по инструкции и параллельно стараемся не нервничать по пустякам и не срываться на близких.
Шаг 2 – чистим и лечим сосуды
Сосуды страшно страдают от курения. И важно помочь им максимально восстановиться после того, как победили страшную привычку. Для этого лучше всего подходить таурин. Это аминокислота, помогающая регенерировать сами волокна стенок сосудов. Купите капсулы по 500 мг и принимайте один месяц после отказа от курения.
Шаг 3 – чистим кожу
Кожа моментально впитывает все прелести табака. Ваша кожа стареет на глазах – теряет эластичность и здоровый цвет. Чтобы вернуться к жизни, порадуйте себя фитонутриентом под названием «проантоцианидин». Больше всего его в экстракте виноградных косточек. Продаётся в капсулах.
Шаг 4 – диета
Теперь займёмся лёгкими. Чтобы ускорить восстановление дыхательных систем, ешьте побольше брюссельской капусты, красного винограда, яблок, зелёного чая, оливкового масла.
Шаг 5 – психология
Самое важно – побороть психологическую зависимость от сигарет. В этом вам может помочь психолог. У нас в стране не принято обращаться с подобными пустяками. И зря. Это мощный заряд энергии в борьбе с любой гадостью. В том числе и зависимостью от курения. Можно попробовать даже гипноз, если найдёте специалиста.
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