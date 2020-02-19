4 классных упражнения на велотренажёре

Для тех, кто не любит бегать.

Крутить педали не так просто, как может показаться. Но у занятий на велотренажёре масса плюсов. Вот четыре варианта тренировок «на педалях». Рекомендуем вам выбрать один из этих вариантов и повторить его 3-4 раза за первую неделю. Далее желательно проделать то же самое и с остальными, меняя тип тренировки каждую неделю.

Пирамида

Сначала разогреваемся – 5 минут крутим педали в режиме «ниже среднего». Далее увеличиваем темп и каждые три минуты увеличиваем сопротивление, при этом стараемся сохранить темп. Идеально было бы считать обороты в минуту (считаем 10 секунд, а потом умножаем на 6). Всего тренировка должна занять 30 минут, а под конец ваши ноги должны припекать.

В гору

Сначала разминаемся, как в предыдущей тренировке. Потом увеличиваем сопротивление до максимума и стараемся сохранить «прогулочный», разминочный темп – считайте, что едете в гору. Потом возвращаем сопротивление на уровень, который был во время разминки – «отдыхаем» 5 минут, а потом ещё подъём, и опять «отдых». Всего должно получиться 3 подъёма и 3 «отдыха» – всего 30 минут.

Скорость и выносливость

Вновь начинаем с разминки. Потом ставим средний уровень сопротивления и выполняем 4 фазы ускорения – 4 минуты ускоряемся, 3 минуты крутим в среднем темпе. Далее – 3 ускорения по 6 минут и периодами «отдыха» по 2 минуты. В конце добиваем дыхалку двумя длинным ускорениями по 8 минут, между которыми отдыхаем всего 1 минуту.

Финальный рывок

Разминаемся на средней скорости около пяти минут. Далее – спурт на 30 секунд. Далее 3 минут в спокойном темпе, потом опять спурт, как будто до финиша осталось пара десяткой метров. Всего желательно сделать 10-12 таких ускорений.