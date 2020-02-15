Подарки к 23 февраля и 8 марта в Fix Price

Совсем скоро россияне будут отмечать традиционные гендерные праздники: День защитника Отечества и Международный женский день. В Fix Price появились специальные тематические коллекции, которые помогут подготовиться к праздникам без лишних затрат.

На протяжении всей жизни россияне каждый год отмечают гендерные праздники, начиная с детского сада, где мальчики поздравляют девочек и наоборот, заканчивая празднованием в корпоративной среде, где коллеги обмениваются символическими подарками друг другу. По мере взросления круг тех, кого надо поздравить постепенно расширяется, а это трата временных и финансовых ресурсов. В Fix Price есть все необходимое для того, чтобы сделать приятные и символические подарки для близких, приятелей, коллег или для детей в детских садах и школах.

К 23 февраля представлены: оригинальные кружки, с необычными ручками в виде игрового джойстика, дрели или отвертки; набор шариковых ручек в виде инструментов; переходник USB в виде стильного браслета; праздничный набор: шариковая ручка, калькулятор, светодиодный фонарь и ежедневник; офисный комплект из календаря, ручки, стикеров, оформленных в стильный чехол под кожу; мобильная металлическая фляжка; переносные металлические рюмки в чехле. Для упаковки подарков есть тематические подарочные пакеты и коробки.

Для прекрасного пола также большой выбор приятных и функциональный подарков. Есть переносные кружки с крышками под горячие напитки, которые удобно брать с собой в кофейни (такую особенно оценят те, кто понимает все проблемы переработки бумажных стаканов); портативный нагреватель для кружки в форме мордочки панды; яркие наборы: ежедневник + ручка; голографические кошельки для монет; декоративные вазы нежных цветов; шкатулки-органайзеры для украшений с зеркалом. Большой выбор подарочных пакетов и коробок в нежных девичьих тонах.

Помимо тематических коллекций, в качестве подарков можно посмотреть товары из других категорий. Подготовка к праздникам в Fix Price станет приятной и быстрой и не ударит по карману.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная

информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.

Рекомендованные товары: