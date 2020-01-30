Подарки ко Дню всех влюбленных в Fix Price

Близится День Святого Валентина – праздник, который традиционно отмечают все, кто влюблен. В этот день всё вокруг погружается в романтическую атмосферу, а на улицах и в заведениях можно везде увидеть декорации во всевозможных тонах розового, украшенных сердечками. Fix Price запустил в продажу специальную коллекцию, которая поможет подготовиться ко Дню Всех Влюбленных.

Изначально День Святого Валентина отмечали преимущественно в европейских странах и США. Однако, в России 14 февраля уже успел стать привычным праздником, который ждут каждый год, чтобы признаться в своей любви или симпатии к близкому человеку.

Подарок может быть символическим, в этот день самое важное – это внимание. В Fix Price представлены: декоративные стеклянные шары с праздничной символикой; традиционные плюшевые мишки с сердечком в лапах; набор из мыльных розочек, который может стать неклассическим букетом; большая фоторамка на пять фотографий или декоративная табличка с прищепками в виде сердца, куда можно вставить совместные фото для приятных воспоминаний; блокноты с различными романтическими принтами, туда можно записать любимые стихи или заметки из книг, и подарить любимому человеку. Для упаковки подарков в магазинах есть специальные подарочные пакеты и коробки, которые соответствуют коллекции своим дизайном и цветовой гаммой.

Помимо подарка можно создать особенную атмосферу, которая будет передавать настроение праздника. Для этого хорошо подойдут специальные элементы декора, которыми можно украсить любое пространство: дом, офис, заведение и другие. В магазинах есть набор фольгированных шаров в форме сердец, гирлянда, которая работает на батарейках с большим количеством маленьких светящихся сердечек, несколько видов подвесных украшений, декоративные наклейки, декоративные свечи и подсвечники к ним.

Для романтического ужина есть тарелки с различными принтами в пастельных тонах и оригинальный набор шпажек на подставке для канапе.

Главный элемент праздника – «валентинка». Это маленькая открытка, в которую традиционно пишут свои признания и слова любви. В Fix Price представлена серия валентинок с разными принтами, а также декорированные конверты под них.

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