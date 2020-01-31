5 способов работать, когда хочется всё бросить

У каждого из нас бывали такие мысли.
Да, очень классно советовать кому-то всё бросить и заниматься тем, что нравится. Однако по целому ряду причин так сделать далеко не всегда можно. Вот небольшие советы, которые помогут вам трудиться, когда энтузиазм на нуле.
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Измените своё отношение
Во-первых, ещё раз трезво оцените ситуацию и добавьте щепотку оптимизма. Возможно, не всё так плохо. Рассмотрите ситуацию со всех точек зрения.
Возможно, ваш мудак-начальник и не такой уж плохой. А в соседнем отделе орудует ещё более мерзкая гнида.
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Альтернативные пути
Иногда, чтобы сменить обстановку, необязательно уходить с вашего места работы. Осмотритесь. Возможно, есть вариант попроситься перевестись в другое подразделение или на другой проект. Так перемены будут не менее разительными, а негативные последствия смены места станут минимальными.
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Нет эгоцентричности
Каждый человек в той или иной степени эгоист. Но в наших силах изменить это. Нельзя думать, что весь мир крутится только для нас. Это помогает увидеть ситуацию более чётко и объёмно. Возможно, некоторые негативные вещи в вашей работе не направлены строго против вашей персоны.
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Идеала не существует
Важная вещь, которую не каждый понимает. Работы мечты не бывает. Всегда будет что-то не и что-то не так. Некоторые отрицательные вещи не изменить – их просто надо принять и опять же: включить оптимизм.
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Эффективность
Подчас некоторые думают, что загружены работой по горло и поэтому страстно хотят уволиться. Однако это не всегда так, даже есть человек утверждает обратное. Попробуйте пересмотреть ваши привычки и алгоритм действия на рабочем месте. Вполне вероятно, что можно поработать над и над другим, и тогда станет куда легче в плане трудовых и временных затрат.
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