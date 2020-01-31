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Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.

— Марк Твен

5 способов работать, когда хочется всё бросить

bdortmund
31 Янв, 2020 / 86 Просмотров

У каждого из нас бывали такие мысли.

Да, очень классно советовать кому-то всё бросить и заниматься тем, что нравится. Однако по целому ряду причин так сделать далеко не всегда можно. Вот небольшие советы, которые помогут вам трудиться, когда энтузиазм на нуле.

  1. Измените своё отношение

Во-первых, ещё раз трезво оцените ситуацию и добавьте щепотку оптимизма. Возможно, не всё так плохо. Рассмотрите ситуацию со всех точек зрения.

Возможно, ваш мудак-начальник и не такой уж плохой. А в соседнем отделе орудует ещё более мерзкая гнида.

  1. Альтернативные пути

Иногда, чтобы сменить обстановку, необязательно уходить с вашего места работы. Осмотритесь. Возможно, есть вариант попроситься перевестись в другое подразделение или на другой проект. Так перемены будут не менее разительными, а негативные последствия смены места станут минимальными.

  1. Нет эгоцентричности

Каждый человек в той или иной степени эгоист. Но в наших силах изменить это. Нельзя думать, что весь мир крутится только для нас. Это помогает увидеть ситуацию более чётко и объёмно. Возможно, некоторые негативные вещи в вашей работе не направлены строго против вашей персоны.

  1. Идеала не существует

Важная вещь, которую не каждый понимает. Работы мечты не бывает. Всегда будет что-то не и что-то не так. Некоторые отрицательные вещи не изменить – их просто надо принять и опять же: включить оптимизм.

  1. Эффективность

Подчас некоторые думают, что загружены работой по горло и поэтому страстно хотят уволиться. Однако это не всегда так, даже есть человек утверждает обратное. Попробуйте пересмотреть ваши привычки и алгоритм действия на рабочем месте. Вполне вероятно, что можно поработать над и над другим, и тогда станет куда легче в плане трудовых и временных затрат.