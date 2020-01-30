Как сэкономить на ЖКХ – 21 действенный совет

Очень рекомендуем принять к сведению!
После праздников особенно сильно чувствуется вся та боль, которую испытывает каждый, когда смотрит в свой кошелёк. Ещё не слишком приятно каждый месяц платить всё более неприличные суммы за ЖКХ. Мы постараемся вам помочь с этим.
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Теплоизоляция
В первую очередь под подозрением окна и двери. Обязательно следите за тем, чтобы уплотнительные резинки исправно выполняли свои функции. Если нет – замените их и доведите прижим до идеального. В противном случае часть покупаемого вами тепла будет вылетать наружу.
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Регулирование температуры
Желательно иметь регулируемый обогреватель. Так в случае тёплой погоды вы сможете минимизировать затраты. Также это важно делать, когда уходите на работу, и дома никого нет. Технически это можно сделать по-разному. Посоветуйтесь с монтажниками отопительных систем. Если жарко, то гораздо дешевле убавить отопление, чем открывать форточку.
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Многотарифный счётчик
Электроэнергию, оказывается, можно платить по нескольким тарифам. Для этого надо установить многотарифный счётчик. ЖКХ- и УК-твари не будут этому рады, но это всё равно возможно, установить такой счётчик. Ночной тариф намного дешевле дневного. Спрашивайте в специализированных магазинах – там вам всё расскажут.
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Светодиоды
Давно известно, что лампы накаливания самые прожорливые. Светодиодные лампочки экономичнее в 10 раз!
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Гасите свет
Простой совет, но многие всё равно им пренебрегают. Приучите себя и детей не жечь электричество без надобности.
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Датчики движения
Такие приборы очень пригодятся для тех помещений, где вы нечасто находитесь. Например, для гаражей, кладовок или хозяйственных построек.
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Бытовая техника
При покупке бытовой техники обратите внимание на класс энергопотребления. Разумеется, чем выше, тем лучше.
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Холодильник
Приборы, которые греют или холодят, являются самыми затратными. Проверьте ваш холодильник на предмет плотного прижима дверцы и наличия льда в морозилке. Наледь снижает энергоэффективность морозильной камеры.
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Разморозка
Простой бытовой совет. Вынимайте продукты из морозилки заранее – это дешевле чем размораживать в микроволновке или духовке.
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Электроплита
Это тоже довольно дорогая в использовании вещь. Но можно немного сэкономить. Например, если вам нужно дотушить какое-то блюдо 5-10 минут, то можно плиту уже выключать. Оставшееся тепло сделает своё дело.
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Посуда из быстро нагревающихся материалов
Поговорим о сковородах и прочих сотейниках. Керамические, стеклянные и медные посудины нагреваются быстрее, потому на готовку в них уходит меньше электричества/газа. Подумайте.
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Греть в чайнике воду «под расчёт»
Электрический чайник жрёт много энергии. Поэтому желательно греть ровно столько, сколько вам нужно. Меньшее количество воды нагреется быстрее, а значит дешевле. Да, и не забывайте чайник регулярно чистить от накипи – так он будет работать быстрее.
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Пылесос
Его тоже надо чистить. Как можно чаще. В идеале – после каждого использования. Так его эффективность будет максимальной.
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Стирка
Важно разбираться в тканях и типах загрязнения. Если ваша машинка справится с грязью при 30 градусах, то незачем врубать 60? Ещё одна фишка – меньшая степень отжима. Если позволяет время, то просто высушите бельё на верёвке и незачем терзать счётчик затратным отжимом.
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Сантехника
Устраните все протечки из кранов. Это ваши денежки, на которые вы тратите свой самый ценный ресурс – время, т.е. жизнь, если хотите. Оно никогда не вернётся. Цените свою жизнь. Также можно подумать насчёт установки вот такого унитаза-раковины (вода после мытья рук будет использована повторно – для смыва туалета).
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Ещё немного о воде
Воду тоже нужно беречь. Закрывайте кран во время чистки зубов или бритья. Также многие любят врубить воду, а потом целый час возиться с дюжиной тарелок. Хотя бы уменьшите струйку.
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Аэраторы
Это такие насадки на краны, которые уменьшают расход за счёт большего «распыления» струи. Утверждается, что так расход уменьшает в 2,5-3 раза.
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Посудомоечная машина
Немного спорный пункт. Во-первых, вы экономите драгоценное время. Во-вторых, утверждается, что так меньше расходуется воды. Но с другой стороны больше расходуется электричества, и ещё моющее средство, которое для машин несколько дороже. Есть над чем подумать.
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Количество зарегистрированных жильцов
Некоторые платежи начисляются в соответствии с количеством по документам живущих. Если ваши тётя/брат/дядя уже давно съехали, то можно снять их с учёта и платить меньше.
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Кондиционер
Летом он очень нужен. Во-первых, выберите самый экономичный класс. Во-вторых, строго соблюдайте рекомендации по эксплуатации и чистке.
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Учёт
Это универсальный совет всем, кто хочет сэкономить. Ведите личную бухгалтерию вообще и в разделе ЖКХ в частности. Знание – сила! К тому же там эффект от ваших стараний будет наглядным.
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