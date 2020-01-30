Как сэкономить на ЖКХ – 21 действенный совет

Очень рекомендуем принять к сведению!

После праздников особенно сильно чувствуется вся та боль, которую испытывает каждый, когда смотрит в свой кошелёк. Ещё не слишком приятно каждый месяц платить всё более неприличные суммы за ЖКХ. Мы постараемся вам помочь с этим.

Теплоизоляция

В первую очередь под подозрением окна и двери. Обязательно следите за тем, чтобы уплотнительные резинки исправно выполняли свои функции. Если нет – замените их и доведите прижим до идеального. В противном случае часть покупаемого вами тепла будет вылетать наружу.

Регулирование температуры

Желательно иметь регулируемый обогреватель. Так в случае тёплой погоды вы сможете минимизировать затраты. Также это важно делать, когда уходите на работу, и дома никого нет. Технически это можно сделать по-разному. Посоветуйтесь с монтажниками отопительных систем. Если жарко, то гораздо дешевле убавить отопление, чем открывать форточку.

Многотарифный счётчик

Электроэнергию, оказывается, можно платить по нескольким тарифам. Для этого надо установить многотарифный счётчик. ЖКХ- и УК-твари не будут этому рады, но это всё равно возможно, установить такой счётчик. Ночной тариф намного дешевле дневного. Спрашивайте в специализированных магазинах – там вам всё расскажут.

Светодиоды

Давно известно, что лампы накаливания самые прожорливые. Светодиодные лампочки экономичнее в 10 раз!

Гасите свет

Простой совет, но многие всё равно им пренебрегают. Приучите себя и детей не жечь электричество без надобности.

Датчики движения

Такие приборы очень пригодятся для тех помещений, где вы нечасто находитесь. Например, для гаражей, кладовок или хозяйственных построек.

Бытовая техника

При покупке бытовой техники обратите внимание на класс энергопотребления. Разумеется, чем выше, тем лучше.

Холодильник

Приборы, которые греют или холодят, являются самыми затратными. Проверьте ваш холодильник на предмет плотного прижима дверцы и наличия льда в морозилке. Наледь снижает энергоэффективность морозильной камеры.

Разморозка

Простой бытовой совет. Вынимайте продукты из морозилки заранее – это дешевле чем размораживать в микроволновке или духовке.

Электроплита

Это тоже довольно дорогая в использовании вещь. Но можно немного сэкономить. Например, если вам нужно дотушить какое-то блюдо 5-10 минут, то можно плиту уже выключать. Оставшееся тепло сделает своё дело.

Посуда из быстро нагревающихся материалов

Поговорим о сковородах и прочих сотейниках. Керамические, стеклянные и медные посудины нагреваются быстрее, потому на готовку в них уходит меньше электричества/газа. Подумайте.

Греть в чайнике воду «под расчёт»

Электрический чайник жрёт много энергии. Поэтому желательно греть ровно столько, сколько вам нужно. Меньшее количество воды нагреется быстрее, а значит дешевле. Да, и не забывайте чайник регулярно чистить от накипи – так он будет работать быстрее.

Пылесос

Его тоже надо чистить. Как можно чаще. В идеале – после каждого использования. Так его эффективность будет максимальной.

Стирка

Важно разбираться в тканях и типах загрязнения. Если ваша машинка справится с грязью при 30 градусах, то незачем врубать 60? Ещё одна фишка – меньшая степень отжима. Если позволяет время, то просто высушите бельё на верёвке и незачем терзать счётчик затратным отжимом.

Сантехника

Устраните все протечки из кранов. Это ваши денежки, на которые вы тратите свой самый ценный ресурс – время, т.е. жизнь, если хотите. Оно никогда не вернётся. Цените свою жизнь. Также можно подумать насчёт установки вот такого унитаза-раковины (вода после мытья рук будет использована повторно – для смыва туалета).

Ещё немного о воде

Воду тоже нужно беречь. Закрывайте кран во время чистки зубов или бритья. Также многие любят врубить воду, а потом целый час возиться с дюжиной тарелок. Хотя бы уменьшите струйку.

Аэраторы

Это такие насадки на краны, которые уменьшают расход за счёт большего «распыления» струи. Утверждается, что так расход уменьшает в 2,5-3 раза.

Посудомоечная машина

Немного спорный пункт. Во-первых, вы экономите драгоценное время. Во-вторых, утверждается, что так меньше расходуется воды. Но с другой стороны больше расходуется электричества, и ещё моющее средство, которое для машин несколько дороже. Есть над чем подумать.

Количество зарегистрированных жильцов

Некоторые платежи начисляются в соответствии с количеством по документам живущих. Если ваши тётя/брат/дядя уже давно съехали, то можно снять их с учёта и платить меньше.

Кондиционер

Летом он очень нужен. Во-первых, выберите самый экономичный класс. Во-вторых, строго соблюдайте рекомендации по эксплуатации и чистке.

Учёт

Это универсальный совет всем, кто хочет сэкономить. Ведите личную бухгалтерию вообще и в разделе ЖКХ в частности. Знание – сила! К тому же там эффект от ваших стараний будет наглядным.