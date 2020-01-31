Самые бедные страны Европы

Не везде в Европе люди живут богато.

Старый свет представляет собой сообщество стран, очень разных. Отличия между некоторыми просто огромны. Несмотря на широкую интеграцию во всех сферах, разница между богатейшими и бедными странами остаются значительными.

Мы собрали самые скромные страны европейского сообщества по одному из ключевых показателей – ВВП на душу населения:

Болгария – 9 267 $

Единственный представитель ЕС. Страна мучительно долго переходила с плановой экономики на рыночную. Как водится в таких случаях, не обошлось без социальных потрясений. Производство товаров и услуг в начале 90-х упало на 90%! После вступления в ЕС начался ещё и массовый отток населения – из-за упрощённой процедуры трудовой миграции. Примерно к 2004 году болгарская экономика достигла уровня 1989 года. В настоящее время чуть лучше, но всё ещё далеко не сахар.

Черногория – 8 653 $

Маленькая курортная страна относительно неплохо себя чувствовала из-за притока туристов. Но всё значительно ухудшилось во время кризиса 2010 года. Сегодня черногорцы постепенно возвращают утраченные позиции, но о рае на земле и речи быть пока не может – в стране мало работы и низкие зарплаты. Образованная молодёжь стремится уехать в более развитые страны Запада.

Сербия – 7 243 $

После развала Югославии всем пришлось несладко. Особенно пострадала «сердцевина», Сербия. Несколько локальный войн, плюс вторжение сил НАТО. Всё это не способствует укреплению процветания многострадального народа. Промышленность тут дышит на ладан, туризм после отделения Черногории развивается достаточно слабо – кому нужна Сербия, если у неё даже выхода к морю теперь нет?

Беларусь – 6 306 $

Братская для России страна тоже пока не блещет. Экономические санкции, почти полное отсутствие каких-то инвестиций, скудные природные ресурсы – всё это сдерживает рост картофельной республики. К тому же на посту президента присох и отказывается уходить Батька – явная стагнация в политической сфере.

Северная Македония – 6 101 $

Ещё один осколок некогда единой Югославии. Страна кое-как барахтается, но перспективы очень туманны – ресурсов мало, выхода к морю нет, молодёжь – бежит, лучшие профессионалы всех сфер – тоже.

Босния и Герцеговина – 5 673 $

И ещё один. Тут те же проблемы. Страна ничего не производит, возможностей для развития туризма почти нет, ресурсов – тоже. Сложно представить, что что-то может помочь им.

Албания – 5289 $

И вновь Балканы. В единственной официально исламской стране Европы ситуация не лучше – упадок во всех сферах. Среди албанцев успешным считается тот, кто смог уехать (любой ценой) в страны западной Европы.

Косово – 4 404 $

Полупризнанное государство, «откушенное» от Сербии. Работы нет, разруха, преступность, упадок… Местные жители спят и видят, как бы им уехать в Германию или Францию. Хотя бы нелегально.

Молдова – 3 219 $

Маленькая страна барахтается между западом и востоком. Ситуацию серьёзно осложняет непризнанное государство Приднестровье, которое формально входит в состав Молдовы, но фактически мнит себя независимым. Если бы не это, то молдоване, возможно, давно бы вошли в состав относительно успешной соседней Румынии – не секрет, что они считают себя румынами.

Украина – 2 965 $

И вот ещё один «братишка» России. Разумеется, потрясения последних лет не могут не сказаться на экономической и социальной ситуации в стране. Как-никак, идёт вялотекущая, но война. За 2018-2019 ситуация значительно улучшилась, однако всё равно ещё всё плохо – молодёжь бежит из страны, промышленность развита слабо, туризм – только, возможно, внутренний. К тому же есть большие проблемы как вообще оценить этот самый ВВП – мировое сообщество всё ещё причисляет к Украине Крым и ДНР/ЛНР, хотя фактически это уже так.