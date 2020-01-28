Самые крутые фантастические книги о космосе – ТОП-10

Иногда хочется отправиться вместе с любимыми героями в далёкую солнечную систему, а не вот это вот всё.

Такие книги здорово помогают немного отвлечься от серой действительно. И да, это очень интересно. Вот наш топ для любителей жанра:

Энди Вейер – «Марсианин»

Главный герой – оставшийся в одиночестве астронавт. Кроме него на Марсе нет никого. До прибытия спасателей остаётся 4 года. За это время ему нужно не только получать откуда-то еду, вода и кислород, но переместиться на 3200 км. Очень увлекательно.

Гарри Гаррисон – «Пленённая Вселенная»

В далёком будущем земляне отправили своего рода ковчег для колонизации планет вокруг ближайшей звезды. Все находящиеся на космическом корабле люди разделены на два общества – «пассажиры» и «экипаж». Между собой они не контактируют, но путь далёкий. И много чего может случиться в дороге.

Пол Андерсон – «Победить на трёх мирах»

Будущее. Земляне давно и активно заселяют все другие планеты нашей солнечной системы. Главный город Ганнимеда (спутник Юпитера) называется Аврора. И его захватывают мятежники. Они хотят учредить собственное государство и со временем уничтожить Землю. Параллельно Юпитер охватывает война между двумя местными расами.

Айзек Азимов – «Основание»

Мэтр научной фантастики всегда отлично заходит в любом возрасте. В очень далёком будущем некий учёный-математик предсказывает скорый крах существующего мироустройства. По его мнению, на обломках должна возникнуть принципиально новая империя, и чтобы хоть как-то минимизировать негативные последствия, он берётся за разработку некое «основания», чтобы процесс смены формации прошёл быстрее.

Артур Кларк – «2001: Космическая одиссея»

Все помнят старый и ОЧЕНЬ крутой фильм. А вот с книгой знакомы далеко не все. Рекомендуем… настоятельно рекомендуем восполнить сей пробел. Начинается всё с того, что эволюцию человека сильно подстёгивает некий иноземный предмет (знаменитая сцена из фильма) – чёрный параллелепипед. Далее в 1999 году его находят на Луне и отслеживают, что он посылает сигналы на спутник Сатурна. К мосту предполагаемого нахождения цивилизации отправляют корабль с пятью учёными и разумным бортовым компьютером. Но что-то пошло не так – компьютер убивает всех, кроме одного.

Константин Циолковский – «Вне Земли. Грёзы о Земле и небе и эффекты всемирного тяготения»

Величайший учёный и изобретатель в свободное время «баловался» научной фантастикой. В данном случае – это добротный сборник повестей на эту тему. В книгу также включают авторские иллюстрации. Учёный очень подробно и интересно описывает технические устройства и космические корабли.

Роберт Хайнлайн – «Гражданин Галактики»

Шикарное произведение, которое ничем не уступает более раскрученному «Звёздному десанту» того же автора. На планету Саргон прилетает корабль с рабами. Одноногий нищий покупает себе мальчика, а дома начинает готовить его для важнейшей миссии – передать некое сообщение на военный корабль Гегемонии Земли. Но находятся и противники сего начинания, и тогда за пацаном начинается настоящая охота.

Джо Холдеман – «Бесконечная война»

Главный герой – боец специально отряда «Исследовательских сил ООН». Их функция – обеспечение порядка на других планетах, если надо, то силой. Другими словами – межпланетные войска, которые практически беспрерывно воюют. После пары лет войны он демобилизуется и возвращается на Землю. Однако там всё настолько поменялось, что возникает желание вернуться на войну.

Рэй Брэдбери – «Марсианские хроники»

Прекрасно написанная летопись колонизации Марса людьми. Есть трудности. И их очень много. Потрясающий сюжет для фильма, но пока никто не взялся.

Питер Гамильтон – «Звезда Пандоры»

24 век. Люди научились жить вечно и вообще не стареть. К тому времени человеческая раса заселяет более 600 планет. Казалось бы, всё прекрасно. Но однажды бесследно исчезает сразу две звезды. Чтобы определить причину, люди отправляют туда экспедицию.