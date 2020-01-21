Тренировка перед сексом

К приятным моментам обязательно нужно готовиться.

Секс – это тоже спорт. И тут важно готовиться. Да, важно быть выносливым, сильным, гибким и иметь крепкой тело. Но это всё нарабатывается годами, а вот что можно сделать, чтобы получить более быстрый эффект. Классный комплекс из пяти упражнений, который нужно пройти четыре раза.

Становая тяга (лучше с трэп-грифом)

Прекрасное упражнение, чтобы разогреть всё тело. Берём половину от вашего рабочего веса и делаем 10-12 повторов. Следим за техникой и работаем в быстром темпе.

Жим лёжа узким хватом (лучше со швейцарским грифом)

Прорабатываем грудные мышцы. В конечной точке задерживаемся на пару секунд. Работаем в быстром темпе. Берём половину рабочего веса и делаем 10-12 повторов.

Спринт с утяжелением (или с парашютом)

Насыщаем кровь кислородом и получаем эндорфины. Спринтовать надо 50 метров или 30 секунд.

Жим гантелей стоя

И вновь делаем упражнение быстро, рывками. С небольшим весом. Температура повышается, феромоны мутятся.

Поднятие коленей на турнике

Пресс – сверхважное место в вашем теле для секса. А вот тут надо делать всё медленно. 25 повторений, с максимальным напряжением.

Далее делаем ещё три круга и всё! Вы готовы.

Теперь у вас целая феромоновая фабрика в организме – физическая нагрузка ускоряет выработку и их, и драгоценного тестостерона. И ваша дама это почувствует даже на расстоянии! Также она заметит или почувствует (да, они это умеют), что вы лучше выглядите – здоровый цвет лица, молодецкий румянец, блестящие глаза и чуть более объёмные мышцы. И ещё – оксид азота в вашей крови расширяет сосуды, что помогает не только постельной части вашей тренировки, но и чисто технически улучшает эрекцию.

Бонус

Если ваша партнёрша тоже позанимается, то будет просто ОГОНЬ!