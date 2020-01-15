10 советов, которые помогут избежать рака

Нужно знать каждому.
Наплевательское отношение к своему организму творит чудеса. В отрицательном смысле. Но есть и другие чудеса – положительные. Их творит старая добрая профилактика. Вот десять простых советов от врачей, которые снизят риск рака:
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Защищаем кожу
Многие считают, что кожа – это самый уязвимый для рака орган. Тут нужна самая тщательная защита. Давно известно, что загорание – далеко не самое здоровое занятие. В летнее время лучше ограничить время на солнце, а по возможности вовсе исключить. Также настоятельно рекомендуем использовать защитные крема – важно, чтобы в составе были цинк и/или титан.
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Яйца, авокадо, шпинат
Вот вам рецепт противораковой шаурмы от Филиппа Шписса, онколога из Моффита. Четверть стакана замороженного шпината тушим в кастрюле. Далее добавляем сырое яйцо, плюс белок ещё из одного яйца. Далее щепотка тёртого сыра, кубиками авокадо, чуть-чуть соуса чили. Перемешиваем и заворачиваем в лаваш или лепёшку. Можно и просто есть вилкой из тарелки.
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Аспирин
81 г аспирина в день – такова норма профилактики рака толстой кишки. Согласно последним исследованиям, так вы уменьшите риск рака на 30-40%!
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Нет пластику
Всем и так ясно, что пластик – токсичная штука. По возможности используйте стекло, керамику, дерево.
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Витамины для кожи
Вернёмся к коже. Надо её не только защищать, но и подпитывать. Для этого лучше всего подходит витамин B3 или самая распространённая его форма – никотинамид.
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Орехи
Про пользу орехов писали много и часто. Давайте ещё раз – орехи ещё и от рака помогают уберечься. Особенно это актуально для курильщиков. Орехи снижают риск рака лёгких на 30-35%, замедляя окислительный стресс организма.
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Рыба
Это вроде как тоже все знают, но мало делают. Например, уролог Кристофер Сайгал (Калифорнийский университет) вообще отказался от мяса и птицы в пользу рыбы. Рыба снижает риск и замедляет развитие рака, если он всё же появился.
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Нервы
Все болезни от нервов. И рак во многом тоже. Нельсон Беннет (школа медицины имени Файберга) советует устраивать себе сеансы спокойствия – нужно на время выключить телефон, исключить все звуки и немного позаниматься дыхательной гимнастикой – глубокий вдох носом и выдох ртом – раз 15. Думать нужно при этом исключительно о хорошем.
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Спорт
Физическая активность жизненно необходима любому животному. А некоторые представители самого умного животного вида об этом напрочь забывают. О нормах спортивной нагрузки пишут много, данные рознятся. Попробуйте для начала делать утром зарядку 20-30 минут, а 2-3 раза в неделю потеть хотя был по полтора часа.
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Зелёный чай
Антиоксиданты (которых пруд пруди в зелёном чае) – это прекрасная профилактика рака. Например, Алан Ван (онколог из Кишуоки) выпивает кружку такого напитка каждое утро.
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