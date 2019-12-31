Строим наполеоновские планы на 2020 – 4 простых шага

Пригодится любому!

Все мы любим строить планы. Но делать это нужно делать правильно. Мы постараемся вам помочь. Вот простые шаги для тех, кто хочет совершить качественный рывок во всех сферах жизни.

Итак, вам понадобится 2-3 часа времени, когда вас ничто не отвлекает. Возьмите большой лист бумаги (не малюсенький блокнотик), цветные маркеры и стикеры, свободный письменный стол, записи за прошлый год (ежедневник и всё, что может напомнить вам о ключевых событиях 2019 года). Лучше делать это с членами вашей семьи – приятно и полезно.

Шаг 1 – итоги прошедшего года

Выделите первый час на то, что вспомнить всё, что происходило с вашей семьёй в прошедшем году. Старые письма, переписки, билеты из поездок, фото – поднимите всё, что можно. Далее от вас требуется письменные ответы на три вопроса:

Что в прошедшем году вас обрадовало, вызвало чувство гордости?

Выделите сами для себя 5 побед прошедшего года и поздравьте себя и своих близких.

Какие были трудности? Что вас выводило из себя?

Выделите самые трудные вещи, которые отравляли вам жизнь. Запомните их, а далее скомкайте листок бумаги, где они написаны, и сожгите его. Забудьте. Идите дальше.

Чему научились за год? Что нового узнали?

Похвалите себя за приобретённые знания или ценный опыт.

Шаг 2 – настоящее, отправная точка

Разложите свою жизнь на сферы – работа/деньги, здоровье, семья, хобби/увлечения и т.д. – и оцените каждую по шкале от 1 до 5. Подумайте над тем, почему не все сферы так хорошо «прокачаны».

Шаг 3 – цели на следующий год

За 3 минуты ответьте письменно на два вопроса:

Чего вы хотите от жизни? Достичь… научиться.. суметь что-то сделать. Записывайте всё, что приходит в голову. Даже мелочи.

Из вашего большого списка выделите 3-5 целей, который сделали бы вас наиболее счастливым – это программа минимум, самые важные вещи.

Далее берём пункты из программы минимум и стараемся сформулировать более чётко – ограничить по времени, выделить какие-нибудь «мерила», разумно оценить свои возможности, чтобы не переборщить, конкретно поставить условия достижения.

Потом для каждой цели напишите три причины, почему вам это важно и какие вкусные блага у вас будут после достижения.

Шаг 4 – «дорожная карта»

Теперь у вас уже есть ориентиры на конец года. Теперь займёмся инструментарием.

Промежуточные чек-поинты. Каждую цель лучше разложить на какие-то составляющие, ключевые точки по 1-3 месяца. Поставьте напоминалки в телефон.

Дальше думаем над тем, какие вам для этого понадобятся навыки и умения. Позже найдите соответствующие материалы – видео-уроки, книги, ссылки на статьи, приложения и т.п.

Теперь подумаем над тем, от кого вы бы могли теоретически получить помощь извне в каждой цели. Мы имеем в виду полезные знакомства и связи – хотя бы советом (что иногда бывает ценнее материально помощи). Выпишите имена людей (прошерстите друзей в соцсетях и номера телефонов) и постарайтесь с ними хотя бы немного общаться и найти точки соприкосновения.

Препятствие (куда же без них?) – подумайте над тем, что может вам помешать и от каких негативных факторов надо бы отказаться.

Теперь перенесите всё на большой лист и поместите на видном месте. Всё! В атаку!