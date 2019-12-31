Качаем кисти рук – крутые советы от профессионалов

Железный хват пригодится в любой ситуации.
Многие «качки» недооценивают важность крепких пальцев и запястий. И очень даже зря! Это, как минимум, снижает риск травм. Кроме того, может пригодиться во многих видах спорта (гандбол, единоборства, водное поло, теннис и пр.) и повседневной жизни – если надо что-то удержать, схватить за горло или за талию.
Вот хорошие советы, которые помогут вам развить кисти без траты большого количества времени.
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Утолщение
Совет прост – утолщите гриф во время выполнения ваших обычных упражнений в качалке. Есть специальные насадки. А можно просто плотно намотать полотенце. Толщина должна увеличиться примерно в два раза. Так вам придётся задействовать мышцы кистей и пальцев по полной программе.
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Задержка
Так вы можете увеличить пользу от старых добрых подтягиваний. Просто после каждого повторения задержитесь в верхней точке секунд на 30 (хотя бы).
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Воображаемый эспандер
Любые упражнения со штангой, гантелями или на перекладине могут принести вам ещё больше пользы. Просто представьте, что у вас в руках эспандеры – сжимайте рукоятки максимально сильно.
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Гантели
По возможности замените упражнения со штангой на такие же, только с гантелями. Так ваш хват недурно прокачается, а смена упражнения положительно скажется на прогрессе в целом.
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Отжимания
Это простейшее упражнение можно направить на развитие пальцев – просто попробуйте отжиматься на кончиках пальцев – когда-то так делал Брюс Ли.
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Большие пальцы
Четыре пальца ещё кое-как качаются вместе с предплечьями. А вот большие часто остаются без внимания. А это, между прочим, 50% успеха. И ради них стоит делать отдельные упражнения. Самое простое и эффективное – удержание веса на больших пальцах. Возьмите блин для штанги и удерживайте его перед собой только на кончиках больших пальцев максимально долго.
Противопоказания
А вот этого не надо делать, если вы не хотите навредить собственным кистям.
- Во время бега ни в коем случае нельзя сжимать кулаки – руки должны быть расслабленными во время беговых упражнений.
- Разнохватовая тяга. Если вы такое практикуете, то обязательно нужно чередовать руки из подхода в подхода. В противном случае есть риск перекоса спины.
- Категорически не рекомендуется так называемый «обезьяний» хват – т.е. без «закрытия» большим пальцем. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, так вы замедляете развитие силы и выносливости ваших кистей.
Дополнение
Также не брезгуем обыкновенными упражнениями на кисти – разные типы эспандеров отлично для этого подходят. Заниматься можно везде – в дороге, на отдыхе, даже в общественном транспорте.
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