Качаем кисти рук – крутые советы от профессионалов

Железный хват пригодится в любой ситуации.

Многие «качки» недооценивают важность крепких пальцев и запястий. И очень даже зря! Это, как минимум, снижает риск травм. Кроме того, может пригодиться во многих видах спорта (гандбол, единоборства, водное поло, теннис и пр.) и повседневной жизни – если надо что-то удержать, схватить за горло или за талию.

Вот хорошие советы, которые помогут вам развить кисти без траты большого количества времени.

Утолщение

Совет прост – утолщите гриф во время выполнения ваших обычных упражнений в качалке. Есть специальные насадки. А можно просто плотно намотать полотенце. Толщина должна увеличиться примерно в два раза. Так вам придётся задействовать мышцы кистей и пальцев по полной программе.

Задержка

Так вы можете увеличить пользу от старых добрых подтягиваний. Просто после каждого повторения задержитесь в верхней точке секунд на 30 (хотя бы).

Воображаемый эспандер

Любые упражнения со штангой, гантелями или на перекладине могут принести вам ещё больше пользы. Просто представьте, что у вас в руках эспандеры – сжимайте рукоятки максимально сильно.

Гантели

По возможности замените упражнения со штангой на такие же, только с гантелями. Так ваш хват недурно прокачается, а смена упражнения положительно скажется на прогрессе в целом.

Отжимания

Это простейшее упражнение можно направить на развитие пальцев – просто попробуйте отжиматься на кончиках пальцев – когда-то так делал Брюс Ли.

Большие пальцы

Четыре пальца ещё кое-как качаются вместе с предплечьями. А вот большие часто остаются без внимания. А это, между прочим, 50% успеха. И ради них стоит делать отдельные упражнения. Самое простое и эффективное – удержание веса на больших пальцах. Возьмите блин для штанги и удерживайте его перед собой только на кончиках больших пальцев максимально долго.

Противопоказания

А вот этого не надо делать, если вы не хотите навредить собственным кистям.

Во время бега ни в коем случае нельзя сжимать кулаки – руки должны быть расслабленными во время беговых упражнений.

Разнохватовая тяга. Если вы такое практикуете, то обязательно нужно чередовать руки из подхода в подхода. В противном случае есть риск перекоса спины.

Категорически не рекомендуется так называемый «обезьяний» хват – т.е. без «закрытия» большим пальцем. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, так вы замедляете развитие силы и выносливости ваших кистей.

Дополнение

Также не брезгуем обыкновенными упражнениями на кисти – разные типы эспандеров отлично для этого подходят. Заниматься можно везде – в дороге, на отдыхе, даже в общественном транспорте.