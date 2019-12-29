Тренируемся как рыцарь – 7 упражнений для любителей истории

Пора на тренировку, сир!

Если вы любите историю, то советуем немного «поиграть» в рыцаря и устроить себе тренировку, как у настоящего Средневекового рыцаря. За основу возьмём личные летописи французского рыцаря. Жан II Ле Менгр много повоевал на своём веку и оставил потомкам относительно детальное описание своих тренировок. Вот упражнения из его программы:

Взбирание на стену

Это очень непростое дело. Особенно если учесть «утяжеление». В реальности рыцари не так часто лазали по стенам, но при необходимости могли. Даже в тяжёлых латах. Ле Менгр регулярно проделывал это «упражнение» на узких улицах своей замка. Вам надо найти узкую улочку, чтобы можно было упереться в две стены одновременно. Заранее подготовьте матрас. Сделайте хотя бы пять подходов туда-обратно.

Кувырок

Просто упражнение. Прямо с физкультуры. Опираемся на руки и делаем кувырок через голову. Стараемся максимально плавно. И как можно больше кувырков подряд. Рыцари использовали его как элемент боя – уход с линии атаки. Можно пробовать кувырок вперёд, назад, вбок…

Качание молота

Ле Менгр регулярно упражнялся с молотом. Вы можете взять крупный топор или кувалду. Берём двумя руками за конец рукояти, поднимаем вертикально и стараемся как можно дольше держать ровно. Неплохая прокачка спины, рук и вестибулярного аппарата.

Бросание камней

Отличное упражнение для плеч и торса. Берём камень покрупнее и стараемся бросить как можно дальше. Суть – проста, эффект – изумительный!

Удары в землю

Рыцари нередко укрепляли руки ударами в стены, деревья или сырую землю. Можете тоже попробовать.

Лестница/верёвка

А вот это обязательный навык для любого рыцаря – нужно были при штурме вражеских замков. Берём длинную лестницу и ставим к дереву. Желательно привязать или попросить кого-то подержать. Становимся под лестницей и без помощи ног взбираемся на самый верх – только руками. Тоже самое можно проделать с верёвкой.

Танцы

Ле Менгр на полном серьёзе рассуждал о том, как полезны танцы с точки зрения физической готовности к бою. Детальные описание средневековых танцев тоже есть, но не обязательно брать именно их – можно и современные.

Бонус

Ну, и конечно, же есть целая куча бойцовских упражнений – кулачный бой, борьба, десятки разновидностей фехтования (разными видами оружия), стрельба из лука или арбалета (тоже нелёгкое занятие), метание копья, верховая езда и всякие упражнения в седле. Не забываем и про бег в доспехах – сложно, но очень прикольно. Некоторые историки утверждают, что рыцари умели даже плавать в доспехах.