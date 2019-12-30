Как правильно убежать от злоумышленников – 7 советов

Иногда это может спасти жизнь.
Ситуации бывают разными. Иногда лучше не играть в героя и не драться, а просто показать свою хорошую физическую форму в беге. Этого нельзя стыдиться или стесняться – жизнь важнее. И да, ещё: если вы так уж классно дерётесь и хотите размяться, то легко можно не рассчитать силы и перестараться – тюрячку никто не отменял.
Вот простые ситуации, когда бег просто необходим:
- Численный перевес не на вашей стороне. Один на один ещё ладно, но если двое? Трое?
- У нападающего есть оружие. Нож, дубина, кастет, травмат… Не стоит рисковать здоровьем.
- При себе есть что-то слишком ценное. Если у вас с собой месячная зарплата или что-то ещё более дорогое, то это ещё одна причина не играть в Рембо.
Вот простые советы, которые помогут вам избежать лишних проблем:
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Скорость
Разумеется, бежать нужно быстро. Настолько быстро, насколько можете. Экономить силы нельзя.
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Бегите к людям
Чак Норрис убежал бы на пустырь, а там всех перебил бы. В жизни всё сложнее. Лучше направляться туда, где есть хотя бы свидетели, а лучше полиция – на открытые пространства (там есть камеры), в магазины или хотя бы ближе к дороге. Велика вероятность, что преследователи передумают вас ловить.
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Бегите по прямой
Кратчайшее расстояние – самое верное. Не стоит наворачивать круги. И уж точно лучше бежать по открытому пространству – перепрыгивать заборы, машины, лавки и другие препятствия отлично умеет Джеки Чан, но не вы.
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На бегу доставайте оружие
Если оно у вас есть, то самое время его достать – хотя бы перцовый баллончик или что тяжёлое. Возможно, очень скоро оно пригодится.
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Кричите
На бегу лучше привлечь к себе побольше внимания, опять же – чтобы были какие-то свидетели. На бегу также можно хлопнуть рукой по стоящей машине, чтобы сработала звуковая сигнализация. Велика вероятность, что это отпугнёт ваших соперников по забегу.
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Не останавливаться
Если они скрылись из виду, то не стоит останавливаться. Увидели такси? Садитесь и выбирайтесь из района. Если ничего нет, то продолжайте бег хотя бы в лёгком темпе.
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Не вздумайте возвращаться
Наверное, вы тоже слышали бравые истории о том, как лихой удалец пустился в бега, разделив нападающих. А потом вернулся и по одному нахлобучил каждого из запыхавшихся ублюдков. Так вот не надо этого делать.
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