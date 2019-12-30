Как правильно убежать от злоумышленников – 7 советов

Иногда это может спасти жизнь.

Ситуации бывают разными. Иногда лучше не играть в героя и не драться, а просто показать свою хорошую физическую форму в беге. Этого нельзя стыдиться или стесняться – жизнь важнее. И да, ещё: если вы так уж классно дерётесь и хотите размяться, то легко можно не рассчитать силы и перестараться – тюрячку никто не отменял.

Вот простые ситуации, когда бег просто необходим:

Численный перевес не на вашей стороне. Один на один ещё ладно, но если двое? Трое?

У нападающего есть оружие. Нож, дубина, кастет, травмат… Не стоит рисковать здоровьем.

При себе есть что-то слишком ценное. Если у вас с собой месячная зарплата или что-то ещё более дорогое, то это ещё одна причина не играть в Рембо.

Вот простые советы, которые помогут вам избежать лишних проблем:

Скорость

Разумеется, бежать нужно быстро. Настолько быстро, насколько можете. Экономить силы нельзя.

Бегите к людям

Чак Норрис убежал бы на пустырь, а там всех перебил бы. В жизни всё сложнее. Лучше направляться туда, где есть хотя бы свидетели, а лучше полиция – на открытые пространства (там есть камеры), в магазины или хотя бы ближе к дороге. Велика вероятность, что преследователи передумают вас ловить.

Бегите по прямой

Кратчайшее расстояние – самое верное. Не стоит наворачивать круги. И уж точно лучше бежать по открытому пространству – перепрыгивать заборы, машины, лавки и другие препятствия отлично умеет Джеки Чан, но не вы.

На бегу доставайте оружие

Если оно у вас есть, то самое время его достать – хотя бы перцовый баллончик или что тяжёлое. Возможно, очень скоро оно пригодится.

Кричите

На бегу лучше привлечь к себе побольше внимания, опять же – чтобы были какие-то свидетели. На бегу также можно хлопнуть рукой по стоящей машине, чтобы сработала звуковая сигнализация. Велика вероятность, что это отпугнёт ваших соперников по забегу.

Не останавливаться

Если они скрылись из виду, то не стоит останавливаться. Увидели такси? Садитесь и выбирайтесь из района. Если ничего нет, то продолжайте бег хотя бы в лёгком темпе.

Не вздумайте возвращаться

Наверное, вы тоже слышали бравые истории о том, как лихой удалец пустился в бега, разделив нападающих. А потом вернулся и по одному нахлобучил каждого из запыхавшихся ублюдков. Так вот не надо этого делать.