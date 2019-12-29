Лучшие книги по психологии

Пригодится каждому!
Если вы хотите понимать людей, их мотивы и действия, то одной природной проницательности недостаточно. Важно знать ключевые моменты психологии, и эти книги помогут вам начать понимать людей.
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Э. Берн – «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений»
Одна из самых известных в мире книг по данной теме. Важно, что книга поможет понимать не только поступки окружающих вас людей, но и ваши собственные действия, что ещё важнее.
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П. В. Волков – «Разнообразие человеческих миров»
Тут автор в первую очередь приводит свою классификацию характеров человека с самыми вероятными душевными расстройствами для каждого типа. Очень полезная книга для того, чтобы глубже понимать своих близких.
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А. В. Курпатов – «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!»
Тут автор доступным языком описывает механизм принятия решения и работы мозга. Новый, свежий взгляд на вещи, которые вы давно считали понятными.
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В. П. Руднев – «Характеры и расстройства личности»
Книга рассказывает о типах характеров с яркими примерами из мировой художественной литературы. Это поможет вам пересмотреть свои взгляды на поведение людей и проще относиться также и к собственным особенностям.
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М. Е. Бурно – «О характерах людей»
Тут автор не психолог, а психиатр и психотерапевт – разница есть, поверьте. На страницах книги разбираются типы характеров на примере известных писателей, поэтов, музыкантов, художников и их творчества.
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К. Леонгард – «Акцентуированные личности»
Тут тоже есть ярчайшие примеры из мировой литературы. Автор старается описать типы личностей, показывая крайние формы проявления тех или иных особенностей.
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А. Адлер – «Понять природу человека»
А здесь автор делает упор на детскую психологию разных возрастов и рассказывает о формировании тех или иных черт характера.
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Д. Холлис – «Под тенью Сатурна»
Эта книга рассказывает о восьми тайнах мужской психологии. Также немало внимания уделено психологическим травмам и методах их лечения.
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К. Хорни – «Психология женщины»
Автор бросает вызов самому Фрейду по части женской психологии. Смелый шаг и смелые идеи. Если вы хотите лучше понимать поступки женщин, то рекомендуем.
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Р. Джонсон – «Он: глубинные аспекты мужской психологии»
Ещё один труд о сложностях формирования мужского характера. Полезно будет и мужчинам, и женщинам.
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Д. Холлис – «Почему хорошие люди совершают плохие поступки»
А вот книга о тёмных сторонах личности человека – вредные привычки, некрасивые поступки и т.п. Понять своих или чужих внутренних демонов очень непросто. И эта книга поможет вам в этом.
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П. Экман – «Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь»
Хорошо написанная книга о том, как формируются наши эмоции, и что конкретно в организме происходит в это время. Также автор много внимания уделяет невербальным коммуникациям – есть даже иллюстрации с примерами.
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П. Экман – «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь»
А вот ещё одна крайне полезная книженция. Вы просто обязаны внимательно её прочитать, если хотите распознавать ложь – пригодится тысячу раз!
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