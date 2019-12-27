5 мощных коктейлей для новогодней вечеринки

Праздник к нам приходит!

Новый год – время волшебства. И какую-то часть этого волшебства по силам создать и нам самим. Да, шот водочки, стакан винца – это уже хорошо, но почему бы чуть-чуть не заморочиться и не сделать что-то более сложное и прикольное? Вот пять классных рецептов классических праздничных коктейлей:

Hot Toddy

Прекрасный коктейль для тех, кому нужно согреться после прогулки на морозе. В литровом сотейнике завариваем чёрный чай (1 ч. ложка) со специями (корица, кардамон, бадьян – что-то одно по вкусу). Затем добавляем ч. ложку мёда и 50 мл вискарика. Кружку украшает кружочком лимона или апельсина. По вкусу можно экспериментировать с другими специями.

Праздничный пунш

Берём чашу для пунша или, прости господи, кастрюлю. Вливаем туда 500 мл виски, литр яблочного сока, лит морса, 100 г мёда, 300 г красного вермута, сок одного лимона, одного апельсина, листья мяты, «палку» корицы (лучше разломать на несколько кусков), несколько звёздочек бадьяна. Ставим всё в холодильник на час. Потом вынимает и вливаем ещё 750 г шампанского. Перемешиваем и угощаем всех гостей.

Dry Martini

Коктейльная классика. В большом бокале смешиваем 60 мл джина и 20 мл сухого вермута. Далее добавляем лёд, держим так пару минут и выливаем в более изящный бокал, плюс несколько оливок на шпажке.

Кровавая Мэри

Этот коктейль отлично сочетается с едой, с праздничными салатиками. Берём большую ёмкость – вливаем 0,5 литра водки (начало хорошее, верно?). Далее закидывает 100 г болгарского перца (дольками), 100 г сельдерея (крупной косой соломкой), 10 г укропа (крупными кусочками) и головку чеснока (почистить и разрезать каждый зубчик вдоль). Настоять сутки, отфильтровать.

В бокал наливает 50 мл этой «овощной» водки, 100 мл томатного сока, 1 чайную ложку устричного соуса, немного посолить. Некоторые добавляют сверху ещё и сырое яйцо. Украсить можно канапешкой из солёного огурца и бекона.

Безалкогольный пунш

Ну, как можно забыть про тех бедолаг, которые всех развозят по домам? Пунш весьма просто – чистим мандарин, кладём на дно высокого стакана. Мнём его пестиком, добавляем яблочный сок (150 мл), лимонный сок (20 мл), молотую корицу и чайную ложку мёда. Смешиваем и наслаждаемся!