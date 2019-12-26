9 идей подарков на НГ

Ну, как оставить родных без подарков?

На носу самый большой праздник. И было бы очень неплохо немного улучшить отношения с близкими – проявить внимание, выбрать нужный подарок и сказать приятные слова.

Но с выбором подарков как раз и бывают сложности. Однако мы постараемся вам помочь и кое-что подскажем. Вот 9 идей подарков для тех, кто до сих пор ничего не купил:

Планер или ежедневник

Беспроигрышный вариант для ваших знакомых «наполеонов» и их планов. Просто выберите красивый прочный переплёт и незаурядный дизайн страниц. Плюс можно добавить сюда же солидную ручку и какие-нибудь стикеры, для более удобного пользования планером. Также можно поискать какой-нибудь креативно сделанный личный календарь. Например, с трекером привычек, шаблоном для тренировок или челленджами.

Смартфон

Простой и одновременно сложный вариант. Нужно знать предпочтения «объекта», поэтому, скорее всего, это будет самый близкий человек. Можно пойти на небольшой риск и купить самому – будет сюрприз. А можно просто договориться и купить вместе с «объектом» – сюрприз будет не такой яркий, зато выберете именно то, что надо.

Тёплые тапки

Далеко не в каждой квартире зимой пол действительно тёплый. И красивые тёплые тапочки будут по-настоящему нужным подарком. Помимо тапочек из войлока или шерсти сейчас есть и более сложные модели. Например, тапочки с подогревом от USB-порта. Или тапочки, наполненные зерном – их греют в микроволновке, после чего они долго остаются тёплыми. Разумеется, стоит подумать и над дизайном – от простецкого узора до изображения любимого киногероя.

Настольная игра

Вот тут выбор чрезвычайно широк. Настольных игр море. Шахматы, шашки, нарды, карты – это немного старомодный вариант, но всё ещё «рабочий». Чуть более «хипстерские» – монополия, «уно», дженга, мафия + карточные настолки по мотивам известных киновселенных («Звёздные войны», «Властелин Колец», «Игра Престолов» и др.).

Вкусный набор

Если ваш «объект» настоящий гурман, то можно насобирать набор из тех продуктов, которые ему очень нравятся, плюс что-нибудь «эдакое». Положите всё в красивую коробку или корзину для пущей солидности. Можно добавить бутылочку изумительного вина, виски или коньяка.

Подарочная карта

Если у «объекта» вроде есть всё, что нужно, то можно пойти по простому пути. Почти все крупные магазины (косметика, одежда, салоны красоты, даже Ашан) давно уже выпускают такие карты. После праздников ваш «объект» сам сходит и выберет что ему нужно.

Плед

Домашнего уюта не бывает слишком много. Качественный плед из шерсти в любимых цветах «объекта» – гениально простое решение.

Портативная зарядка

Если «объект» часто путешествует, то это будет действительно нужной вещью, и он не раз вас поблагодарит за него. Желательно найти устройство какого-то необычного дизайна – так будет веселее. Ну, и ёмкость – желательно побольше.

Термос

Качественный, крутой термос – классный вариант для тех, кто любит природу. В походе чашка горячего кофе или чая имеет первостепенное значение. Любители вылазок на природу обязательно по достоинству оценят ваш подарок.