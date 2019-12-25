7 веществ, который взбодрят тело и мозг

Без запрещённых препаратов!

Иногда бывает так, что нужно сделать ещё кучу дел, а бензин на исходе… Мы постараемся вам помочь – вот почти безвредные вещества, которые вас взбодрят и помогут!

Женьшень

Это, пожалуй, самый известный представитель семейства адаптогенов, веществ, которые помогут справиться с усталостью. После приёма этого вещества, кажется, что кто-то на глазах вам подкрутил гамму. Химически это происходит из-за временного увеличения проницаемости клеточных мембран – все веществ начинаются усваиваться быстрее. Таким образом, весь шквал витаминов сразу попадает куда надо. Такая деталь – после того, как на поле высадили женьшень, повторят можно только через 20 лет – настолько это неприметное растение истощает почву. И всё ради того, чтобы вы в конце трудного дня ещё и на подработку сходили, и про домашний воркаут не забыли.

Противопоказания: не стоит пользоваться этим приёмом, если у вас проблемы с артериальным давлением или сердцем.

Гуарана

В зёрнах этого растения полно кофеина, вдвое больше чем в кофе! По идее кофеин надо было называть другим словом. В природе это вещество помогает растению справиться с болезнями, а нам с вами – забыть вечером об усталости и уничтожить оставшиеся дела в вашем todo-списке. Помимо уже упомянутого кофеина тут есть природные кардиостимуляторы теофиллин и теобромин + антиоксиданты + витамины A, B, E. Эффект сравним с кофе только сильнее, дольше и при этом мягче для сердца и нервной системы.

Противопоказания: не стоит повышать дозу – есть опасность возникновения некоторой зависимости. Также лучше отказаться от гуараны, если у вас есть проблемы с желудком.

Родиола розовая

Это кузен женьшеня, но по некоторым причинам он более известен и популярен в России. Корень этого чахлого растеньица содержит 140 компонентов – от марганца и цинка до янтарной кислоты. И каждый из них хочет помочь вам не пропустить тренировку и усвоить учебный материал. Употреблять отвары и настойки из этого алтайца рекомендуют в периоды особого физического и умственного (это ведь всё тесно связано) напряжения.

Противопоказания: забудьте, если у вас проблемы с сердцем и/или сосудами.

Элеутерококк

Ещё один родственник «женьки». Эффект – такой же. Плюс, как пишут, обостряет все чувства – слух, зрение, осязание. Настоящая находка для измученного трудным днём мужика.

Противопоказания: не рекомендуют при циррозе печени, эпилепсии. Важно: поговорите с врачом, чтобы найти нужную дозировку – при превышении будет обратный эффект.

Шоколад

Ну этого-то товарища все знают. Какао – рекордсмен в растительном мире по теобрамину, главному помощнику и напарнику кофеина. Плюс в шоколаде есть куча гормонов, влияющих на психологический настрой, а положительный психологический настрой – это половина победы.

Противопоказания: очень калориен. Учитывайте это, если вы на диете.

Йохимбе

Это дерево, и из его коры получается мощный природный афродизиак. Либидо стимулируется, приток крови к нужным органам улучшается… Улучшается двигательная активность, снижается усталость – и это работает не только в постели.

Противопоказания: не рекомендуется, если у вас проблемы с печенью, почками, сердцем.

Мате

Вокруг этого растения пышно растут легенды, мол, в сто раз лучше и чая, и кофе. По сути, это почти чай. Делают его из молодых листьев пабуда парагвайского. Содержит антиоксиданты и кофеин. Ничего особенно, но для разнообразия можно попробовать.