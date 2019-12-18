Утепляемся вместе с Fix Price

Впереди три месяца зимы и непогоды. В магазинах Fix Price появились теплая одежда, аксессуары и товары других категорий, которые помогут защититься от пронизывающего ветра, мороза и в целом полюбить холодное время года.

Наступили такие времена, что порой из дома хочется вообще не выходить, особенно любителям тепла. Для большинства это непозволительная роскошь, поэтому стоит сместить фокус на альтернативное решение этой проблемы.

Главный закон терморегуляции – голова и ноги должны быть в тепле. В магазинах представлены разнообразные головные уборы: мужские и женские шапки разных фасонов, текстур и ценовых категорий. Стильная кепка с помпоном, представленная в четырех классических цветах, подойдет под любую верхнюю одежду, дополнить образ можно своим необычным дизайном. В пару к кепке есть теплые варежки.

В дополнение к головным уборам обязательно нужен шарф, который будет греть шею и грудь. В магазинах появились: удобный шарф-хомут, который нужно просто надеть через голову и все; обычный длинный шарф, который можно по-разному повязать или накинуть на голову, как палантин; длинные мужские шарфы в сдержанных тонах, которые также могут быть унисекс. Для младшего поколения есть красочные манишки.

Большое количество теплых носков, перчаток и варежек. Для детей представлены термобелье и колготки.

Дома хочется также больше уюта и тепла. В зимней коллекции представлен женский домашний велюровый костюм в расцветках: леопард, бабочки, цветы, клетка, птицы, фигуры. Мягкие тапочки станут хорошим дополнением к домашнему наряду.

Какао, горячий чай, к ним шоколадные конфеты, пряники, печенья – обязательные атрибуты для зимних вечеров. С товарами от Fix Price для самого холодного периода года, зима может стать любимым сезоном.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.

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