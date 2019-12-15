14 действенных способов учиться эффективнее

Пригодится каждому!
В наше время в любой области необходимо постоянно учиться, усваивать новую информацию, получать навыки. Если этого не делать, то можно просто оказаться никому не нужным. В той или иной степени это справедливо для любой профессиональной области. Это могут быть какие-то курсы, учебные планы или даже полноценное образование.
Учёба во взрослом возрасте даётся сложнее, чем в детстве и юности – мозг уже не тот, плюс огромное количество других дел – работа, семья и т.д. Но постараемся вам помочь – вот 14 действительно работающих советов, которые вернут вам радость познания.
-
Список причин, почему вы учитесь
Лень – настоящий бич современных людей. Вроде бы и время можно найти, и все возможности есть, но всё равно порой трудно заставить себя взяться за дело. И вот как можно наступить лени этой на горло. Составьте список причин, зачем вообще вы учите то или иное дело. Записывайте на листок все причины – и большие, и маленькие. Держите листок на видном месте и в самые ленные моменты перечитывайте. Например, английский вы учите, чтобы получить более высокооплачиваемую работу и лучше обеспечивать своих родных.
-
Что-то интересное во всём
Постарайтесь разбудить в себе любознательного ребёнка. В любом материале можно найти что-то новенькое, занимательное и интересное. Если это сделать удастся, то процесс впитывания информации пройдёт легче и приятнее.
-
Таймер
В любом деле будет полезно внедрить метод интервалов. Заниматься лучше «кусочами» по 30-60 минут с небольшими «переменами». Можно использовать какое-нибудь приложение, например, Pomodoro. Так мозг не так быстро устанет.
-
Поощрение
Да, это тоже нужно. Включите механизм собаки Павлова. После прохождения какого-нибудь раздела или главы, съешьте что-то вкусное или посмотрите одну серию любимого сериала.
-
Соратники
Человек – животное коллективное. И все дела лучше делать сообща. Найдите себе компаньона. Желательно, чтобы он был в теме, был знаком с изучаемой областью. Договоритесь делиться друг с другом чем-то новеньким и хвастаться своим прогрессом. Желательно в определённое время. Например, по вечерам, или пару раз в неделю.
-
Сила привычки
Постарайтесь, насколько это возможно, подстроить учёбу под ваш график. Желательно учиться в одно и то же время, чтобы мозг уже был готов. Привейте себе полезную привычку. Например, вставать пораньше и учиться пару часов утром. Или сразу после работы, чтобы перед сном было время отдохнуть.
-
Учебный план
Планирование полезно в любом деле. В учёбе тоже. Составьте план, включите в него достаточное количество занятий, чтобы под конец срока не было лавины информации.
-
Разделяй и властвуй
Любой массив информации или умений нужно разделить на составные части – разделы, главы, этапы и пункты. Так даже крупные объёмы данных уложатся у вас в голове куда легче и быстрее.
-
Отдых
Чтобы мозг не перегрелся его нужно иногда разгружать. Во время отдыха обязательно сделайте зарядку, подышите свежим воздухом. Это значительно повысит ваши умственные силы.
-
Еда и вода
Перед занятие постарайтесь исключить такой отвлекающий фактор, как голод и жажда. Рекомендуем перекусить чем-то полезным – овощи, фрукты, орехи, молочные продукты, бобовые. И обязательно выпейте воды.
-
Физкультура
Физическая активность перед учением повышает эффективность мозга – доказано многочисленными исследованиями. В некоторый случаях физические упражнения и учёбу возможно и вовсе совместить – например, лекция в наушниках во время пробежки.
-
Тихое место
Обязательно найдите место, где никто и ничем не будет отвлекать вас от учёбы. Желательно отыскать тихое место с нормальным освещением.
-
Электронные устройства
Их сейчас слишком много. На время занятий выключайте их. Или включайте авиарежим.
-
Наушники
Спокойная тихая музыка может быть хорошим фоном, который глушит посторонние звуки и помогает всё внимание направить на учёбу. Попробуйте разные медленные мелодии или звуки природы (вода, пение птиц, шелест листьев).
-
1 Самые узнаваемые лысые мужчины мира и шампунь, который поможет стать с ними в один ряд
-
2 Подготовка к Новому году вместе с Fix Price
-
3 5 закусок, которые помогут дожить до обеда
-
4 5 самых закрытых стран мира
-
5 6 вещей, которые нельзя делать после тренировки
-
6 Как пережить зиму –7 испанских привычек
-
7 Zenith El Primero из платины
-
8 5 продуктов для работы мозга
-
9 Электромобиль-пикап от Tesla
-
10 Готовим вместе с Fix Price