14 действенных способов учиться эффективнее

Пригодится каждому!

В наше время в любой области необходимо постоянно учиться, усваивать новую информацию, получать навыки. Если этого не делать, то можно просто оказаться никому не нужным. В той или иной степени это справедливо для любой профессиональной области. Это могут быть какие-то курсы, учебные планы или даже полноценное образование.

Учёба во взрослом возрасте даётся сложнее, чем в детстве и юности – мозг уже не тот, плюс огромное количество других дел – работа, семья и т.д. Но постараемся вам помочь – вот 14 действительно работающих советов, которые вернут вам радость познания.

Список причин, почему вы учитесь

Лень – настоящий бич современных людей. Вроде бы и время можно найти, и все возможности есть, но всё равно порой трудно заставить себя взяться за дело. И вот как можно наступить лени этой на горло. Составьте список причин, зачем вообще вы учите то или иное дело. Записывайте на листок все причины – и большие, и маленькие. Держите листок на видном месте и в самые ленные моменты перечитывайте. Например, английский вы учите, чтобы получить более высокооплачиваемую работу и лучше обеспечивать своих родных.

Что-то интересное во всём

Постарайтесь разбудить в себе любознательного ребёнка. В любом материале можно найти что-то новенькое, занимательное и интересное. Если это сделать удастся, то процесс впитывания информации пройдёт легче и приятнее.

Таймер

В любом деле будет полезно внедрить метод интервалов. Заниматься лучше «кусочами» по 30-60 минут с небольшими «переменами». Можно использовать какое-нибудь приложение, например, Pomodoro. Так мозг не так быстро устанет.

Поощрение

Да, это тоже нужно. Включите механизм собаки Павлова. После прохождения какого-нибудь раздела или главы, съешьте что-то вкусное или посмотрите одну серию любимого сериала.

Соратники

Человек – животное коллективное. И все дела лучше делать сообща. Найдите себе компаньона. Желательно, чтобы он был в теме, был знаком с изучаемой областью. Договоритесь делиться друг с другом чем-то новеньким и хвастаться своим прогрессом. Желательно в определённое время. Например, по вечерам, или пару раз в неделю.

Сила привычки

Постарайтесь, насколько это возможно, подстроить учёбу под ваш график. Желательно учиться в одно и то же время, чтобы мозг уже был готов. Привейте себе полезную привычку. Например, вставать пораньше и учиться пару часов утром. Или сразу после работы, чтобы перед сном было время отдохнуть.

Учебный план

Планирование полезно в любом деле. В учёбе тоже. Составьте план, включите в него достаточное количество занятий, чтобы под конец срока не было лавины информации.

Разделяй и властвуй

Любой массив информации или умений нужно разделить на составные части – разделы, главы, этапы и пункты. Так даже крупные объёмы данных уложатся у вас в голове куда легче и быстрее.

Отдых

Чтобы мозг не перегрелся его нужно иногда разгружать. Во время отдыха обязательно сделайте зарядку, подышите свежим воздухом. Это значительно повысит ваши умственные силы.

Еда и вода

Перед занятие постарайтесь исключить такой отвлекающий фактор, как голод и жажда. Рекомендуем перекусить чем-то полезным – овощи, фрукты, орехи, молочные продукты, бобовые. И обязательно выпейте воды.

Физкультура

Физическая активность перед учением повышает эффективность мозга – доказано многочисленными исследованиями. В некоторый случаях физические упражнения и учёбу возможно и вовсе совместить – например, лекция в наушниках во время пробежки.

Тихое место

Обязательно найдите место, где никто и ничем не будет отвлекать вас от учёбы. Желательно отыскать тихое место с нормальным освещением.

Электронные устройства

Их сейчас слишком много. На время занятий выключайте их. Или включайте авиарежим.

Наушники

Спокойная тихая музыка может быть хорошим фоном, который глушит посторонние звуки и помогает всё внимание направить на учёбу. Попробуйте разные медленные мелодии или звуки природы (вода, пение птиц, шелест листьев).