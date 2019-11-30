5 закусок, которые помогут дожить до обеда

Без потерь!

Бывает так, что сидишь себе, сидишь. Никого не трогаешь. Занимаешься своими делами. Но тут часов в 11 тебя внезапно, без объявления войны атакует сначала лёгкий голод, а потом он включает весь арсенал – урчание в животе, гастрономические мысли, слюноотделение… А обедать вроде бы ещё рано.

Но мы постараемся вам помочь. Нет, морковка, яблоко или, прости Господи, брокколи мы вам рекомендовать не будем. Вот 5 хороших закусок, с которыми вы уж точно продержитесь до обеда.

Фисташки

Орехи присутствуют практически в любом наборе здорового питания. Здоровые жиры и протеин заставят голод ретироваться. Однако не все орехи одинаково полезны. Фисташки куда лучше слишком жирного и калорийного миндаля, например. К тому же, время перекуса увеличивается ввиду того, что фисташки приходится чистить – тоже косвенная помощь.

Авокадо с соусом сальса

Звучит немного экзотично, да. Для начала приготовим соус – режем мелкими кубиками лук, чеснок, помидоры и острый перец. Тушим немного на сковороде, добавляем измельчённую кинзу и готово! Можно заготовить баночку впрок. Поливаем авокадо и уплетаем. Голод будет повержен!

Творожный сыр с корицей

Немного неожиданное сочетание, но на вкус просто изумительно! Смешиваем мягкий, нежирный творожный сыр с корицей и намазываем на ломтик чёрного хлеба. Сытно и куда вкуснее, чем морковка!

Оливки

А тут и готовить не надо! Открываем банку и уплетаем. У оливок настолько насыщенная текстура, что организм какое-то время думает, что прибыл полноценный обед. Лучше выбирать с косточкой и тщательно обгрызать каждую – тот же эффект, что и с фисташками.

Тёмный шоколад

Горький шоколад отлично подавляет голод и помогает дождаться подкрепления. Обязательно тёмный горький, а не молочный со всякими добавками.