Подробно о самом популярном
Форма публикации

Чем у девушки толще жопа, тем больше надежды на хороший секс.

— Эдуард Лимонов

6 вещей, которые нельзя делать после тренировки

bdortmund
29 Ноя, 2019 / 17 Просмотров

Даже если хочется!

Все мы знаем (или думаем, что знаем), что конкретно нужно делать на тренировке. Будь то качалка, единоборства или игровые виды спорта. Некоторые даже знают, как нужно готовиться к тренировке. А вот о том, что можно и что нельзя делать после физических нагрузок… В общем, многие не уделяют этого внимания. И зря!

  1. Во-первых, ни в кое случае нельзя резко прерывать тренировку. Обязательно нужно в конце делать лёгкие упражнения и постепенно сбрасывать обороты. Это крайне вредно для сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Хотя бы пройдитесь. Это всё равно, что резко тормозить на полном ходу. Не делайте так.
  2. Далее – не смейте продолжать ходить в этой же одежде. От вас смердит, как от хряка. Плюс можно простудиться – мокрая одежда моментально остывает. Также не забываем о бактериях, которые молниеносно множатся прямо между волокон ткани и на вашей коже. Как можно быстрее принимайте душ о надевайте чистую одежду.
  3. Ходить в раздевалке босиком тоже не рекомендуем. Да, многие любят не просто босяком, но и вообще голышом щеголять. Не ну а чё? Все свои. Но тут дело не в стеснении. Дело в том, что пол в общественных местах типа раздевалки или душа – это опаснейшая среда, где можно легко и просто подцепить грибок стопы – скверная болячка. Надевайте тапочки, мать вашу!
  4. Вода. Баланс жидкости в организме – ещё одна стрежневая вещь в спорте, на которую многие недоспортики забивают. Не пить нельзя. Потерянную влагу обязательно нужно восстановить. При этом важно не глушить ледяную воду – вредно для сердца. Ещё постарайтесь даже после изнурительных нагрузок не растягивать желудок несколькими литрами – восполняйте дефицит жидкости постепенно. И да, вода – это лучший напиток. Ничего лучше пока не придумали.
  5. Не отдыхать тоже не рекомендуем. Среди нас много таких бойких – с одной тренировку бегу на другую, а потом на работу, а сразу после – на тусовку. Нет, в таком режиме долго вы не протянете, даже будучи двужильным. Организму важно восстановиться – здоровый сон, состояние покоя…
  6. Отдыхать слишком много – это спускать в унитаз все результаты своих потугов. Недельные перерывы перечёркивают всё, чего вы достигли. Прогресса не ждите, только пустая трата времени.