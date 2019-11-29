6 вещей, которые нельзя делать после тренировки

Даже если хочется!

Все мы знаем (или думаем, что знаем), что конкретно нужно делать на тренировке. Будь то качалка, единоборства или игровые виды спорта. Некоторые даже знают, как нужно готовиться к тренировке. А вот о том, что можно и что нельзя делать после физических нагрузок… В общем, многие не уделяют этого внимания. И зря!