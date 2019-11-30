Подготовка к Новому году вместе с Fix Price

Уже начался декабрь, и настает время подготовки к одному из самых любимых и семейных праздников – Новому году. Fix Price запустил в продажу специальную новогоднюю коллекцию, которая поможет украсить дом, елку, стол и даже себя без значительных затрат.

С наступлением первого дня зимы предпраздничное настроение потихоньку начинает витать в воздухе. Витрины магазинов постепенно преображаются в нарядные одеяния, ТВ начинает транслировать рекламу, которая с детства означает приближение праздника, в магазинах играет музыка из семейных фильмов про Новый год, и в окнах все больше и больше начинают сверкать разноцветные гирлянды.

Процесс подготовки едва ли не важнее самого события, именно он вызывает из детства ассоциации волшебства. Все начинается с украшения дома, в магазинах Fix Price представлены все вариации декора. На карнизы можно развесить красивые гирлянды на батарейках, которые своим теплым светом будут создавать особенную атмосферу. Мебель, люстры или дверные проемы можно украсить декоративными блестящими бусами, на окна приклеить декоративные снежинки. Есть даже специальный белый маркер для росписи окон или любых других стеклянных поверхностей. Также представлены новогодние венки и декоративные веточки, которые можно повесить на двери или нетривиально украсить ими стол.

Для ёлки представлено огромное количество различных украшений. Есть деревянные игрушки в форме звездочек, животных и сердечек, есть игрушки в ретро-стиле, как из бабушкиного сундука, ёлочные шары различных текстур, форм и цветов, мишура, декоративные банты, классический дождик и праздничные наконечники на верхушку ёлки.

Новогодний стол можно украсить тематической посудой с зимними узорами, металлическими блестящими подсвечниками, красивыми салфетками с яркими принтами. В менажницу из трех частей в виде ёлочки можно положить праздничные закуски. Обязательно стоить взять какой-то атрибут с символом будущего года – крысой, например, декоративную фигурку. Она также станет почетным украшением стола.

Есть множество вариантов символических подарков, которые подойдут для коллег по работе, или для детей в школе и детских садах. Яркая оберточная бумага, коробки, ленты и банты в ассортименте для праздничной упаковки подарков.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.

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