Как пережить зиму –7 испанских привычек

Зима близко!
В наших широтах условия другие, но кое-что вполне можно и даже нужно перенять у испанцев. Поздняя осень и особенно зима в России обладает невероятно досадной особенностью – жить в это время порой не хочется вовсе. Вот как испанцы переживают свою короткую (по сравнению с нашей) зиму.
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Пьянительное общение
Испанцы очень любят поболтать. И это здорово. Будьте как они. Для общения не обязательно нажираться – вовсе нет. Бокальчик красненького для антуража и настроения и вперёд – позовите приятеля, с которым давно не виделись или нескольких. Обсудите машины, политику, девушек, кино или что-нибудь ещё. Повспоминайте старые приколы, и тогда жизнь заиграет новыми красками.
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Мясо руками
Если вы буржуй, то доставайте хамон. Если же пролетарий, то берите в магазине грудинку или бекон. Главная фишка том, чтобы есть мясо расточительно БЕЗ ХЛЕБА, тонко нарезать и обязательно есть руками. Так делают испанцы. И так вкуснее – попробуйте! К тому же бокальчику красненького прикрепите тарелку мясной нарезки. И вечер пройдёт гораздо лучше!
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Косидо для холодных вечеров
Отличное блюдо из того, что есть. Собираем на кухне неиспорченные остатки мяса и овощей, тушим всё в глубокой сковороде на сале (желательно копчёном) и поедаем с испанский красным. В ход идут колбаса, сало, любое мясо, любые овощи, желательно бобовые, обязательно лук и морковь, минимум специй. Есть обязательно горячим.
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Лёгкая закуска для тех, кто грустит
Наши обычные бутерброды можно сделать в тысячу раз вкуснее. Вот как. Подсушиваем хлеб на сухой сковороде или в тостере. Натираем чесноком, брызгаем оливковым маслом, сверху кладём несколько пластинок помидора, плюс веточка зелени (базилик, зелёный лук, укроп, кинза). Хорошо сочетается с игристыми и белыми винами. Если хотите плотнее – добавьте ломтик пресного сыра, чеснок или даже располовиненные оливки.
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Умилительно крутая сервировка
Даже привычные продукты в непривычном виде смогут вызвать положительные эмоции у вас и ваших гостей. Простейший рецепт – берём охотничьи колбаски (прости Господи, из «Пятёрочки») режем косо и выкладываем не на тарелку, а на деревянную доску. Рядом для украшения кладём веточку розмарина и горсть фисташек. А чтобы добить ваших изумлённых гостей небрежно бросьте – Никак не могу избавиться от привычки подавать колбаски, как и в Испании. А лучше вместо «Испании» вставьте название какого-нибудь города или провинции. Только не Барселона и Каталония – слишком банально. Например, Сарагоса, Андалусия, Эстремадура.
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Испанские гастрономические необычности
Испанцы, как известно, обожают свою корриду. А павшие быки идут в пищу полностью. Например, в дело пускают даже хвост – перчат, солят, жарят, потом добавляют овощи, чернослив и долго тушат. Для разнообразия самое то.
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Винишко из Испании
В тёплой, солнечной стране возмутительно широкий букет вин. Самое простое – риоха, из одноимённой исторической области – красненькое к «тяжёлому» мясу. Розе – похоже на не него, но не такое терпкое. Розовые вина Испании непростительно хороши к более нежному мясу – кролик, курица или даже колбасы.
Есть у них и игристое – кава. Классно сочетается с жирными блюдами со свининой или салом. Ну а вообще испанские вина стоят того, чтобы вникнуть в отличия и отведать побольше – не пожалеете в своей сырой и холодной Russi.
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