5 продуктов для работы мозга

Ваши мозги нуждаются в особом питании!

Умственные нагрузки подчас выматывают похлеще, чем разгрузка вагонов с углём. Мозг – сложнейшая система, орган, который нуждается в особом режиме питания. Учёные подсчитали, что клетки мозга занимают лишь 1/50 долю массы всего тела. При этом они потребляют более 20% всего потребляемого кислорода и до 25% получаемой из пищи глюкозы.

Интенсивная умственная работа ещё больше повышает эти цифры. При этом нельзя просто взять и повысить потребление глюкозы – избыток так же вреден, как и недостаток.

Мы собрали для вас самые «умные» продукты, которые помогут вас с блеском выдержать все «мозговые» штурмы и штормы.

Овсяные хлопья

Овсянка – идеальный продукт для начала дня. Хлопья или цельнозерновая каша закинет в вашу «топку» хорошую порцию медленных углеводов, которые зададут тон для высокопродуктивного дня. В овсяных хлопьях огромное количество углеводов (до 66 %), пищевые волокна (11%) и цепочки молекул глюкозы – то, что нужно для мозга.

Кроме того, овёс богат перевариваемым пищевым волокном бета-глюканом. Он всасывается на кишечнике, что даёт энергию на протяжении более долгого времени. Овсяные хлопья настоятельно рекомендуют спортсменам и вообще всем, кто ведёт активный образ жизни.

На завтрак желательно съедать около 30 г овсяных хлопьев.

Грецкие орехи

Вы, наверное, замечали, что ядро грецкого ореха внешне похоже на извилины мозга. Огромное количество опытов на людях и животных доказывают, что грецкие орехи положительно сказываются на способностях мозга – память, обучаемость.

Дневная норма – около 20 г.

Миндаль

Эффект примерно такой же. Миндаль не только питает мозг и нервную систему, но и выводит токсины из крови, что тоже положительно влияет на работу нервных клеток. Дневная норма – 15 г.

Рыба

Мозг, говоря простым языком, состоит из жира. Больше чем на половину. Потому особенно важно включить жиры в свой «умный» рацион. Особо ценятся жирные кислоты – доказагексаеновая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая. Наш организм не способен их синтезировать самостоятельно, но остро нуждается в них. Самые жиро-богатые рыбы – скумбрия, сельдь, тунец, пикша, форель, анчоус, сардина.

Помимо ценнейших жиров в рыбе содержатся витамин D, фосфор, белок и другие вещества, которые косвенно помогают мозгу справляться с нагрузками.

Учёные рекомендуют есть рыбу, как минимум, дважды в неделю.

Тёмный шоколад

Шоколад полезен, только если в нём содержится 70% какао или больше. Тонус и питание мозга – давно известный эффект тёмного шоколада. Порция этого не всегда вкусного продукта входит в пайки моряков, полярников, военных. Умственные задачи решаются лучше, при регулярном употреблении шоколада.