Готовим вместе с Fix Price

В Fix Price появились новые функциональные кухонные принадлежности для приготовления различных блюд, с которыми новичкам можно начать свои кулинарные эксперименты и комфортно освоить навык готовки, а давним любителям кулинарии пополнить свой арсенал нужной домашней утвари.

Осенью день становится короче, а погода холоднее, появляется острая потребность в домашнем уюте. Готовка – отличный способ создать теплую атмосферу дома, а удовольствие от процесса получит как сам кулинар, так и его близкие.

Домашняя выпечка – самая вкусная, и ее легко можно приготовить. Нужно просто смешать ингредиенты для теста и воспользоваться новыми продолговатыми формами для классических длинных кексов. Чтобы знать наверняка, что тесто пропеклось, идеально подойдет кухонный термометр, который точно подскажет температуру во всех слоях блюда. Для воздушных капкейков есть силиконовые формочки, которые очень просты в эксплуатации, и кондитерский мешок для нанесения крема и декорирования произведений кондитерских искусств.

Интересной находкой станет терка с контейнером и двумя насадками. Наконец, кусочки овощей не будут разлетаться по кухне. Появились формы для салата, теперь подача самых обыкновенных «Оливье» или «Крабового» станет изящной и оригинальной, и на заметку для хозяйки: вкус блюда на 50% зависит от его подачи, главное, включить фантазию и изобретательность.

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